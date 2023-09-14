انت الان تتابع خبر عاجل الان.. عالم الزلازل الهولندي يحذّر من كارثة جديدة أشد خطرًا وستبدأ خلال 48 ساعة القادمة.. توقعاته ستثير جنونك!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "زلزال في 3 دول إحداها عربية.. عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب". وفي هذا التقرير، يتنبأ العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بحدوث زلزال آخر أكثر خطورة بعد التنبؤ بزلازل في تركيا والمغرب.

ويحذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من حدوث زلازل قوية قد تؤدي إلى حدوث تسونامي في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر. وكما كشفت القناة، فإن النشاط الزلزالي سيزداد في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر حيث قد يصل إلى أكثر من 6 إلى 7 درجات.

وأشارت القناة إلى أن العالم حذر من أن الزلزال قد يحدث بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وتوقع أن هذا النشاط الزلزالي قد يؤدي إلى كارثة.