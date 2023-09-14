أقوى من إبر الانسولين .. عصير سحري يخفض السكر في الدم فوراً ويقلل من مستوى الكوليسترول .. جربه ولن تندم ابداً؟

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت دراسة طبية حديثة أن عصير التوت البري الأزرق يخفّض نسبة السكر في الدم بحوالي 35%، ما يمنع المضاعفات الخطيرة لدى مرضى السكري.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إلى أن هذا العصير يخفّض نسبة السكر لدى مرضى السكري "فئة-2" الذي ينتج عن خلل في طريقة إنتاج الجسم للأنسولين.

وأوضحت أن الدور الأساسي للأنسولين يتمثّل في تنظيم نسبة السكر في الدم، وأنه في غياب الأدوية المناسبة يمكن أن يرتفع السكر في الدم إلى مستويات خطيرة.

واستندت الدراسة إلى تجربة على الفئران، وحدّدت عددًا من العناصر الغذائية التي يُمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم، وشملت عصير التوت البري الأزرق.

وأشارت جنى جردلي، المتخصصة في التغذية، في حديث سابق إلى "العربي"، إلى أن الفراولة والتوت البري والعلّيق تعتبر من أفضل أنواع الفاكهة التي يمكن لمريض السكري تناولها؛ فهي تعمل على تعديل نسبة الأنسولين في الدم، كما يمكن لمريض السكري تناول التفاح والبندورة.

وأشارت جردلي إلى أهمية توقيت تناول حصة الفاكهة، مفضلة عدم تناول الفاكهة بعد وجبة الغداء مباشرة.

أظهرت دراسة حديثة أن عصير التوت الأزرق المحوّل حيويًا يمتلك إمكانات كبيرة في مكافحة السمنة ومرض السكري. تم استخلاص العصير من التوت الأزرق في أميركا الشمالية وتحويله بواسطة البكتيريا الموجودة في قشرة الفاكهة. وأظهرت النتائج أن هذا العصير يقلل نسبة الغلوكوز في الدم بنسبة 35٪.

أوضح الدكتور بيار حداد، أستاذ علم العقاقير في كلية الطب بجامعة مونتريال الكندية، أن هذه الدراسة تؤكد فعالية عصير التوت المحوّل حيويًا في محاربة السمنة ومرض السكري. وأشار إلى أن عصير العنب المحوّل حيويًا أيضًا يعتبر علاجًا جديدًا، حيث يقلل من ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى الفئران المصابة بالسكري ويحمي الفئران الصغيرة من الإصابة بالسمنة ومرض السكري.

قام فريق من العلماء بإجراء تجارب على مجموعة من الفئران المعرضة للسمنة ومقاومة الأنسولين ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم لاختبار تأثير عصير التوت المحوّل حيويًا عليها. وأظهرت النتائج أن تناول عصير التوت المحوّل حيويًا أدى إلى تقليل كمية الطعام المستهلكة والوزن الجسمي للفئران.

أوضح الدكتور حداد أن هذه الفئران تمثل نموذجًا ممتازًا لمرض السكري من النوع 2 المرتبط بالسمنة لدى البشر. وأشار إلى أن تحديد المركبات النشطة في عصير التوت المحوّل حيويًا قد يؤدي إلى اكتشاف جزيئات جديدة واعدة في مكافحة السمنة ومرض السكر.

أما بالنسبة لتأثير منتجات التوت الأزرق على مرض السكري، فقد أكد البروفسور تيري فونغ، المشارك في الدراسة، أن تناول عصير التوت المحوّل حيويًا بشكل تدريجي يؤدي إلى خفض مستويات الغلوكوز في الدم لدى الفئران المصابة بالسكري، حيث انخفضت هذه المستويات بنسبة 35٪ بعد ثلاثة أيام فقط.