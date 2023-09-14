انت الان تتابع خبر ثلاثة ذئاب بشرية يختطفون فتاة حسناء في الأردن ويمارسون معها الفاحشة والكارثة ما فعلوه بها بعد الحادثة يشيب له شعر الراس .والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هزت المملكة الأردنية الهاشمية بجريمة اغتصاب مروعة، حيث كانت الضحية فتاة شابة كانت مخطوبة.

لكن الأمر لم يتوقف عند الاغتصاب فقط، بل تعرضت الفتاة لصب الزيت عليها وحرقها وتعذيبها بشكل وحشي. ومع ذلك، استطاعت الفتاة أن تلجأ للشرطة وتساعدها في القبض على المجرمين.

تمكنت الفتاة من وضع خيط رفيع لرجال الأمن العام في الأردن، وبفضل ذلك تم القبض على ثلاثة مجرمين ارتكبوا ست جرائم بشعة في عدة مناطق خلال الفترة من 2018 إلى 2019. قام المدانون الثلاثة بارتكاب عدة جرائم، حيث قاموا بخطف فتاة من خطيبها في الليل واعتدوا عليها في منطقة خالية.

وعلى الرغم من مقاومتها لهم ومحاولتها الهروب منهم عن طريق إلقاء نفسها من المركبة، إلا أنهم استمروا في اعتداءها. قبل أن تغادر المركبة، قامت بخلع عدسة لاصقة كانت تستخدمها في عينها ورمتها في مركبة المجرمين، بالإضافة إلى قرط كانت ترتديه في أذنيها، وذلك لتقديمهم كدليل أمام القضاء.

وجاء هذا الحكم بعد أن تبين للمحكمة أن هذه الفتاة لم تكن الضحية الأولى ولا الأخيرة، حيث ارتكب الجناة أكثر من 6 جرائم مماثلة. كان أسلوبهم في هذه الجرائم هو خطف الفتيات واعتداء عليهن، بالإضافة إلى سكب الغاز على أجسادهن وتعذيبهن، واعتداء على من يرافقهن سواء كان خطيبها أو أحد أفراد عائلتها بطرق مختلفة.

تواصل هؤلاء الجناة في ارتكاب أعمالهم الشنيعة حتى تمكنت الفتاة الشجاعة من القبض عليهم بمساعدة جهاز الأمن العام الذي قام بجمع الأدلة من مواقع الجرائم. وبعد ذلك، قامت محكمة الجنايات الكبرى بمعاقبة اثنين من المجرمين بالوضع في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 سنة، في حين قضت بمعاقبة الثالث بالوضع في الأشغال الشاقة لمدة 40 سنة.