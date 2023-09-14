انت الان تتابع خبر افجر متصلة على الهواء.. زوجي يحب يمارس معايا العلاقة أمام ابني عشان يذلني.. مبروك عطية يصدم متصلة باسلوب قاسياً ولم تكن تتوقع أن الرد سيكون عنيفاً عليها بهذا الشكل !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يتلقى الدكتور مبروك عطية العديد من الأسئلة ويقوم بالرد عليها بشكل منتظم. ومن بين هذه الأسئلة كانت هناك سؤال غريب أثار حفيظة الشيخ.

تلقى عطية سؤالًا غريبًا من سيدة متزوجة تقول: "تشاجرت مع حماتي وزوجي قال لي لما تزالين تتصرفين مثل أمك؟ ثم قام بممارسة العلاقة الحميمة معي أمام ابننا البالغ من العمر 6 سنوات".

في رده، أوضح أستاذ الشريعة أنه لا يوجد علاقة جنسية تتم بالإكراه. وأضاف قائلاً: "لا يمكن لزوجك أن يكون وحشًا أو رجل أخضر أو ماردًا يعتدي عليك أمام ابنك". ونصح السيدة قائلاً: "لنكن صادقين، هل يمكن أن يكون هناك علاقة جنسية تتم بالإكراه ما لم يكن زوجك وحشًا للغاية".

وأضاف عطية: قد يقوم الزوج بالعنف، ولكن كيف يمكن له أن يمارس العلاقة الحميمة في الوقت الذي لا تسمحين له فيه، سواء كان ابنك حاضرًا أم غائبًا؟ وأشار إلى السيدة قائلاً: "هل ابنك هو من رجل آخر؟ من الأسهل بكثير أن يكون ابنك هو ابنه، حيث سيقوم الابن بإزدراء والده قبل أن يزدلق أمه".

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أكد الأستاذ الشرعي أن هذا الزوج غافل، ولم ينتبه إلى أن ولده سيستهزئ به. وأشار إلى أن علماء الاجتماع يقولون إن الطفل يحترم معلمه أكثر من والده، حتى لو كان والده أستاذاً أو أستاذة. ولذلك، قام علماء الاجتماع بتفسير هذا الأمر، حيث قالوا إن الطفل يرى معلمه في المدرسة وهو يرتدي ملابساً نظيفة ويظهر في أفضل حالاته، بينما يرى والده في المنزل يرتدي بيجامة ويفتح فمه ليأكل العدس بملعقة. وأكد الأستاذ الشرعي أن عندما يرى الابن والده في هذا الوضع، لا يراه في أفضل حالاته بل يراه في أسوأ حالاته. وقال للمرأة أيضاً إنها قد رضت أمام الولد وعملت له حلوى ليرضيه، وهذا لأنه لا يوجد تواصل مباشر بينهما وليس هناك رغبة في العافية بينهما أبداً.