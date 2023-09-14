انت الأن تتابع خبر فطيرة للفطار.. حضريها بسرعه فوريه بدون حليب وبدون عجن او اختمار حضريهم بأخر دقائق وبحشوة خطيرة المذاق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كما عودتكم دائماً، اليوم سنقدم لكم وصفة فطائر بدون حليب، بدون عجن أو دلك، وبدون اختمار، يمكنكم تحضيرها في أقل من لحظة وبحشوة خطيرة.

المكونات للعجين:

- 2 بيضات

- ملعقة كبيرة سكر

- ملعقة كبيرة زيت

- شوية إبزار الفلفل الأسود

- نصف ملعقة صغيرة بودرة التوم

- ملح

- 4 كؤوس دقيق أبيض

- 5 كؤوس ماء

الحشوة:

- كفتة الدجاج

- فلفل أحمر، أخضر، أصفر

- بصل

- زيتون أخضر

- 3 أنواع من الجبن (فرماج)

- معدنوس

- جبنة حمراء

التوابل:

- سكنجبير، فلفل أحمر، كركم، إبزار، ملح، فلفل حار، زيت زيتون

الطريقة:

للحشوة:

1. في مقلاة، نضع بصلتين مقطعتين إلى قطع صغيرة مع قليل من الزيت والملح، ونتركها تتقلى.

2. ثم نضيف فلفل الألوان (أصفر، أخضر، أحمر) مقطعة إلى قطع صغيرة، ونضيف صدر الدجاج المفروم، ونترك الكل يتقلى.

3. نضيف القليل من الزنجبيل، القليل من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة من الكركم، القليل من الملح، القليل من الفلفل الحار (اختياري)، والقليل من زيت الزيتون.

4. نضيف زيتون أخضر (ثلاث حبات) والجبنة، ونقلب الكل جيداً، ونزيله من فوق النار، ونضيف إليه الجبنة الحمراء، ونترك الحشوة تبرد.

للعجين:

1. في إناء، نضع بيضتين مع القليل من بودرة التوم، والقليل من الفلفل الحار، والملح.

تمزج جميع المكونات جيدًا في وعاء، وتضاف ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الحليب البودرة و 5 أكواب من الدقيق الأبيض. يتم خلط المكونات جيدًا ثم يتم تصفيتها في مصفاة وتركها لترتاح لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك، يبدأ في طهي العجينة على شكل كريب في مقلاة غير لاصقة ويتم حشوها بالحشوة الموضحة في الفيديو أدناه. ثم يتم وضعها في مقلاة مدهونة بالزبدة أو الزيت حتى تتحول إلى لون ذهبي من الجهتين.