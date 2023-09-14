انت الان تتابع خبر خذوا حذركم الكارثة قادمة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسونامي في دولة عربية ويحدد الزمان والمكان! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر عالم الفلك الهولندي فرانك هوجربيتس من وقوع زلزال مدمر وتسونامي في إحدى الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار هوجربيتس إلى أن الزلزال الذي وقع في المغرب قبل أيام ليس الأخير في المنطقة، وأنه من المتوقع حدوث زلزال أقوى في المغرب في المستقبل القريب، استناداً إلى الأحداث التي وقعت في عام 1755 عندما تعرضت البرتغال لزلزال مدمر، وأشار إلى أن سواحل كيب سانت فنسنت في المغرب لم تشهد أي نشاط زلزالي منذ 47 عامًا على الرغم من كونها منطقة زلازل.

وحذر العالم الهولندي الذي تتعرض توقعاته للانتقادات المستمرة من الأشخاص العلميين، المواطنين القاطنين بالقرب من سواحل المغرب والبرتغال وإسبانيا بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة القادمة من الخطر المحتمل، حيث يتوقع حدوث زلزال كبير قد يؤدي إلى حدوث تسونامي.

وحدد هوجربيتس الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الحالي لحدوث بعض التجمعات الزلزالية، ولكنه أكد أن هذا الأمر غير مؤكد مقارنة بتوقعه لحدوث زلزال في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، وقد تتراوح قوته بين 6 إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح هوجربيتس أنه لم يتم تحديد مواقع وقوع هذه الزلازل بعد، ولكنه يعتزم الكشف عنها خلال الأيام القادمة.

ذاع صيت فرانك هوجربيتس حول العالم، في شهر فبراير الماضي، بعدما كشف عن قدرته الاستثنائية على التنبؤ بحدوث الزلازل العنيفة التي تسببت في دمار هائل في تركيا وسوريا. على الرغم من حصوله على شهرة واسعة، إلا أنه تعرض لانتقادات من قبل علماء آخرين بسبب عدم وجود أي منهج علمي قائم يمكنه توقع وقوع الزلازل. يعتمد هوجربيتس الهولندي على الخرائط الفلكية لتحليل حركة الأرض ومن ثم التنبؤ بحدوث الزلازل.