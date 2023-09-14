انت الان تتابع خبر ما يحدث في جدة تجاوز كل الحدود..مقهى يقدم هذا الأمر الكارثي على الملأ وبأسعار رخيصة جدا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقهى في مدينة جدة يقدم الشيشة بأسعار خيالية، ما أثار استغراب الكثيرين. ووفقًا للفيديو، يتم تقديم الشيشة بأسعار تصل إلى 1500 ريال و 5000 ريال.

تفاعل المستخدمون مع المقطع بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب أحدهم عن استغرابه قائلًا: "ما هي المكونات التي تبرر هذه الأسعار الباهظة؟ هل هناك فعلاً من يذهب لشراء الشيشة بهذه الأسعار؟". وعلق آخر قائلاً: "لا أستطيع تصديق أن هذه الشيشة مصنوعة من مواد طبيعية تستحق هذا الثمن".