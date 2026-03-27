تريزيجيه يضيف الهدف الثانى لمنتخب مصر فى مرمى السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 10:27 مساءً - سجل محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر الهدف الثاني لفريقه أمام السعودية فى الدقيقة 16 من عمر المباراة الودية، المقامة بينهما حالياً على ملعب "الإنماء"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام السعودية

- حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

- الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

- الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، إسلام عيسي.

- الهجوم: عمر مرموش.

مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام السعودية

- محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد صبحي - أحمد نبيل كوكا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - هيثم حسن - ناصر منسي - مصطفى محمد.

تشكيل السعودية أمام منتخب مصر

- حراسة المرمى: نواف العقيدي.

- خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي لاجامي، عبد الإله العمري، حسن كادش.

- خط الوسط: محمد كنو، مصعب الجوير، سلمان الفرج.

- خط الهجوم: أيمن يحيى، فراس البريكان، خالد الغنام.

بدلاء السعودية أمام منتخب مصر

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأخضر كلا من: أحمد الكسار، محمد اليامي، علي مجرشي، متعب الفرج، ريان حامد، مراد الهوساوي، نايف مسعود، زياد الجهني، تركي العمار، سلطان مندش، مروان الصحفي، عبد الله الحمدان، صالح الشهري.

مباراة السعودية ومصر

يخوض الفريقان المباراة المرتقبة بأهداف مشتركة قبل خوض منافسات المونديال، حيث يسعى الفريقان لتجربة خطط جديدة ومنح الفرصة لبعض الأسماء الجديدة قبل المعترك الكروى الكبير.

وكان من المقرر إقامة المباراة فى قطر، إلا أن أحدث الحرب القائمة بين أمريكا وإسرائيل من ناحية، وإيران من ناحية أخرى تسبب نقل المباراة إلى مدينة جدة.