السفير خالد عمارة لـ "الجلسة سرية": التنظيم والتنوع في إيران يفوق نمطية الإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 10:27 مساءً - قال السفير خالد عمارة، الرئيس الأسبق للبعثة الدبلوماسية لرعاية المصالح المصرية في طهران، إنه حرص، قبل توليه مهام منصبه في طهران، على إجراء مشاورات موسعة مع عدد من السفراء الذين سبق لهم العمل في إيران خلال فترات مختلفة، إلى جانب لقاء كبار مسؤولي وزارة الخارجية الذين شاركوا في المفاوضات المتعلقة بعودة العلاقات بين البلدين وتأسيس مكاتب رعاية المصالح.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه اطّلع كذلك على الملفات والوثائق المحفوظة في وزارة الخارجية، والتي تغطي مراحل طويلة من تطور العلاقات المصرية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه العلاقة «تاريخية وممتدة» وتعكس عمق الروابط بين الجانبين

لفت إلى أنه أول ما لفت انتباهه فور وصوله إلى إيران هو مستوى التنظيم داخل الدولة، مؤكدًا أن هذا الانطباع تكوّن لديه منذ اللحظات الأولى، موضحا أن الشوارع تتسم بانضباط مروري ملحوظ، إلى جانب وجود حالة من الاحترام المتبادل بين المواطنين في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يعكس، شعورًا عامًا بالتحضر.

وأشار عمارة إلى أن هذه الصورة جاءت مغايرة تمامًا للتصورات الذهنية المسبقة التي تُروَّج عن إيران في بعض وسائل الإعلام، وأفاد بأن من الجوانب اللافتة أيضًا التنوع الكبير داخل المجتمع الإيراني، سواء في الملامح، لافتًا إلى أن هذا التنوع يظهر بوضوح في العاصمة طهران، التي تُعد مدينة ضخمة يتجاوز عدد سكانها 17 مليون نسمة، إلى جانب امتدادها العمراني مع مدن ومناطق محيطة، على نحو يشبه "القاهرة الكبرى".