كشف ملابسات واقعة تضرر سيدة من سائق سيارة أجرة لطلبه زيادة الأجرة بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 02:24 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة أجرة لامتناعه عن توصيلها إلى المكان المقرر وطلبه أجرة إضافية بدائرة محافظة البحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.