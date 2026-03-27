انطلاق مؤتمر إيجبس 2026 الإثنين المقبل بحضور الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 08:24 مساءً -

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” في نسخته التاسعة يوم الاثنين المقبل 30 مارس وتستمر حتى 1 أبريل، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويُعد المؤتمر الحدث الأبرز لقطاع الطاقة في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يشهد حضورًا رفيع المستوى من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الذي يلبّي الدعوة للعام الثاني على التوالي، إلى جانب عدد من الوزراء وأمناء المنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيين وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المرتبطة بها.

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن انعقاد مؤتمر “إيجبس” بالقاهرة يعكس نجاح مصر في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى استمرار العمل مع الشركاء الدوليين لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وموقع مصر الجغرافي، حيث تعد مركز إقليمياً لاستقبال وتداول الطاقة.

وأضاف الوزير أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد عقد مائدة مستديرة رئاسية يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية، كما سيعقد رئيس مجلس الوزراء مائدة مستديرة خلال اليوم الثاني مع القيادات التنفيذية لشركات الطاقة العالمية العاملة في مصر.

وأكد أن “إيجبس 2026” يمثل فرصة استراتيجية هامة لفتح آفاق جديدة للشراكات وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة، وزيادة القيمة المضافة والعائد للاقتصاد المصري من هذه الموارد.

ويستقطب الحدث، الذي يُقام تحت شعار “الانتقال الطاقي من خلال التعاون والعمل والواقعية”، أكثر من 500 شركة عارضة، و350 متحدثًا عالميًا يمثلون الحكومات والمنظمات وكبرى شركات الطاقة، كما يشهد حضور 51 شركة طاقة وطنية وعالمية، و13 جناحًا لدول مختلفة، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الاستثمارية، ويدعم جهود تنمية موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي تتمتع بها مصر.