انت الان تتابع خبر سائح سعودي يدخل كهف في دولة سلطنة عمان ويتفاجأ بسماع صوت غريب لكنه لم يتراجع.. ما حدث له بعدها يشيب له شعر الرأس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائح سعودي يدخل كهفًا في صلالة في سلطنة عمان ويفاجأ بسماع صوت غريب. وقد عرض السائح السعودي في الفيديو جانبًا من كهف صلالة، وفاجأه صوت حيوان مفترس. وعبر المواطن عن استغرابه قائلاً "ما أدري من وين جاء الصوت، خيرًا شرًا، لا أعلم". وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعض المغردين إلى أن الصوت يشبه صوت نمر مفترس.