انت الان تتابع خبر فضيحة كبرى تزلزل الكويت ... شبان وشابات يمارسون هذه الأعمال الدنيئة بشكل جماعي دون حياء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم ضبط مجموعة من مخالفي القوانين في الكويت، بما في ذلك النساء، بتهم مختلفة تتعلق بممارسة الرذيلة والقيام بأعمال منافية للآداب تحت ستار المساج في مناطق مختلفة من البلاد. ووفقًا لبيان وزارة الداخلية الكويتية، تم اعتقال 23 شخصًا في 3 قضايا مختلفة في جليب الشيوخ والسالمية.

أوضحت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمالًا مخالفة للآداب العامة وممارسة الرذيلة تحت ستار معاهد المساج. وقد تم توزيع صور مموهة للمتهمين، وظهر بينهم العديد من النساء المتورطات في فضائح جنسية تحت ستار الأعمال في الكويت.

ووفقًا للمنشور الصادر عن إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، فإن السلطات مستمرة في مكافحة جميع أشكال السلوكيات السلبية في البلاد الخليجية.

وأوضح المنشور أن إدارة مباحث محافظة الفروانية قد ضبطت 14 شخصًا بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة، بينما ضبطت إدارة حماية الآداب العامة في السالمية 9 أشخاص يقومون بممارسة الرذيلة تحت ستار معاهد المساج وخدماتها في الكويت.

تم تحويل المخالفين الذين بلغ عددهم 23 شخصًا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وفقًا للوزارة.

تلقت هذه التفاصيل الصادمة استجابة واسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيكتور الذي غرد على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلاً: "يجب إغلاق جميع معاهد المساج لأنه من الواضح أن هذه الأماكن تقدم خدمات رذيلة".

وكتب حساب يحمل اسم أليكس على ذات المنصة: "يا كثر هذه المعاهد، كل أسبوع معهد أو معهدين، وكلها أعمال رذيلة وأشكال تلوع الجبد وقفوا تراخيصهم".

وتعلن الأجهزة الأمنية في الكويت باستمرار عن مخالفات من هذا النوع وتواصل ملاحقة المخالفين، وسط رفض مجتمعي عام لتلك الظواهر المخالفة للآداب العامة.