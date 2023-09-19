انت الان تتابع خبر سافر أسبوع عمل بعيد وعندما عاد وجد صديقه في غرفة نومه يتسلى مع زوجته الحسناء.. رجل مصري يجن بسبب خيانة زوجته وقصته أبكت كل من سمعها! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدم محمد دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في زنانيري لطلب الطلاق من زوجته بعد مرور عامين على زواجهما. وقد ذكر محمد أن سبب طلبه للطلاق هو أنه اعتبر خطأً منه أنه عندما كان يبحث عن عروسة، كان يضع جمالها وشكلها في المقام الأول، وأنها يجب أن تكون جميلة. وعندما رأى زوجته، انجذب إليها بجمالها وتقدم لها مباشرة واعتقد أنها لديها أخلاق جيدة.

وفي البداية، كانت الحياة مستقرة جدًا والمشاكل كانت عادية وبسيطة. وكان محمد يفعل كل ما تطلبه منه زوجته حتى وصل إلى حد الإحساس بالإرهاق. وفي حضور الجميع، اكتشف خيانتها في سريره مع صديقه الذي هرب فور رؤيته لمحمد، وفكر محمد في قتلها.

وقال محمد: "تزوجت منذ عامين من فتاة اخترتها بكل دقة لأنها كانت جميلة وروحها خفيفة. في ذلك الوقت، كنت أبحث عن فتاة ذات جمال وعندما رأيتها، اندفعت وتقدمت لها حتى دون أن أسأل عن أخلاقها. وخلال فترة الخطوبة، كنت سعيدًا بجمالها وصغر سنها حتى تمت الزواج. وكانت الحياة في البداية مستقرة ولم يكن هناك سوى بعض الخلافات البسيطة الموجودة في كل منزل."

كانت الحياة تسير بشكل طبيعي حتى بدأت أشك فيها. كانت تقفل الهاتف فور دخولي إلى المنزل. استمر محمد في حديثه، وفي بعض الأحيان كنت أفكر أنها تخونني وأحيانًا أكذب على نفسي حتى جاء يوم السفر إلى محافظة أخرى بسبب العمل.

تركتها وسافرت، وقالت إنها ستبقى في الشقة ولن تذهب إلى أهلها حتى لو عادت في أي وقت. كنت سعيدًا بالاهتمام الذي توليه لي، ولكن للأسف كانت تخفي خيانتها. سافرت وقبل أن أعود، قلت لها أن لدي أسبوع آخر أمامي على أساس أنني سأفاجئها. فتحت باب الشقة ووجدت زوجتي مع صديقي في غرفة نومي، وفور رؤيتي لهما ضربني وهرب. هربت زوجتي إلى منزل أهلها وراءه. عندما استفاقت وجدتها تنكر ما حدث أمام أهلها وتطلب الطلاق والمهر لذلك رفعت دعوى خلع وأنا في انتظار أولى جلساتها.