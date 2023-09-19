أقوى من إبر الانسولين بتريليون مرة.. مشروب رهيب يخفض السكر في الدم فوراً خلال 15 دقيقة من شربه.. جربه ولن تندم ابداً.؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - يُعرف مرض السكري النوع 2 بأنه نتيجة ضعف إنتاج الأنسولين في البنكرياس، وهو هرمون ينظم سكر الدم. وفي إطار آلية التنظيم هذه، يرتفع مستوى السكر في الدم، مما يؤدي بدوره إلى حدوث عدد كبير من المشاكل.

ومن الحسن حظنا، يمكن تعزيز إمداد الجسم بالأنسولين - وبالتالي تنظيم نسبة السكر في الدم - من خلال اتخاذ قرارات نمط حياة صحي. ويبدو أن أحد التدخلات الواعدة هو شرب عصير الرمان. وقد فحصت دراسة نُشرت في مجلة Current Developments in Nutrition، تأثير تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة ثمانية أونصات على مستوى السكر في الدم.

وقد تم اختيار واحد وعشرون شخصاً يتمتعون بصحة جيدة وطبيعية، عشوائياً لتناول جرعة واحدة من الماء أو عصير الرمان أو الماء مع 18.6 غرام من الجلوكوز و18.3 غرام من الفركتوز، لتتناسب مع محتوى السكر في عصير الرمان. ولم يتغير تناول الماء مستوى السكر في الدم لدى جميع المشاركين.

ومع ذلك، لوحظ انخفاض "ملحوظ" في مستوى الجلوكوز عند 15 دقيقة و30 دقيقة بعد تناول عصير الرمان مقارنة بكمية السكر في الماء، لدى الأشخاص الأصحاء الذين يعانون من انخفاض مستويات الأنسولين. وعلاوة على ذلك، لوحظ ارتفاع "ملحوظ" في مستوى الأنسولين عند 15 و30 دقيقة بعد شرب عصير الرمان مقارنة بمياه السكر.

أظهرت دراسة حديثة أن عصير الرمان يمكن أن يكون له فوائد إضافية لمرضى السكري. تمت هذه الدراسة في معهد عائلة رابابورت لأبحاث العلوم الطبية بالتعاون مع مركز رامبان الطبي واستهدفت مجموعة صغيرة من الأشخاص المصابين بمرض السكري.

أظهرت نتائج الدراسة أن السكريات الموجودة في عصير الرمان لا تؤثر سلبًا على مؤشرات مرض السكري، على الرغم من تشابهها في الخصائص مع سكريات عصير الفواكه الأخرى. وهذا يعني أن استهلاك عصير الرمان يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لمرضى السكري الذين يبحثون عن بدائل صحية للمشروبات الغازية العادية.

وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن عصير الرمان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة خطيرة تحدث عندما ينسد الشريان بمواد دهنية تسمى اللويحات أو تصلب الشرايين. وهذا يعني أن استهلاك عصير الرمان بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يعاني مرضى السكري من أعراض مزعجة مثل التبول المتكرر وخاصةً في الليل، والشعور بالعطش طوال الوقت، والشعور بالتعب الشديد، وفقدان الوزن بدون محاولة، وعدم وضوح الرؤية. وعلى الرغم من أن عصير الرمان ليس علاجًا لمرض السكري، إلا أنه يمكن أن يكون إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

بناءً على هذه الدراسة، ينصح الأطباء بأن مرضى السكري يتناولوا عصير الرمان بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن. ومع ذلك، يجب على المرضى استشارة الطبيب قبل تضمين أي نوع من العصائر في نظامهم الغذائي، خاصةً إذا كانوا يتناولون أدوية أخرى لعلاج مرض السكري.