انت الان تتابع خبر جورجينا رزق تجن من الشوق وتفقد السيطره تماماً على نفسها وتقوم بهذا العمل المخجل في سيارتها وأمام المارة دون أدنى حياء ... وعندما فتح أحد المارة السيارة انكشف المستخبي.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت جورجينا رزق، ملكة جمال لبنان السابقة، الجدل من جديد بظهورها الأخير إلى جانب زوجها الفنان وليد توفيق، حيث ظهرت في فيديو نشره توفيق على حسابه في إنستجرام، وهي تقود سيارتها بنفسها وترتدي نظارات شمسية.

في الفيديو، يظهر وليد توفيق أمام زوجته ويطلب منها أن توصله إلى المنزل، وبشكل غير متوقع، تسأله بصوت مرتفع "من أنت؟". ورد توفيق بأنه هو وليد توفيق. واعتذرت جورجينا عن سوء الفهم وقالت "آه، صحيح، هذه العيون السوداء لا ترى بشكل جيد". ثم طلب توفيق منها أن توصله إلى منزله، فسألته عن وجهته، فأجابها بأنه في طريقه إلى منزل أم علي في منطقة الحازمية القريبة.

ردت جورجينا عليه بأنها ستوصله خلال 10 دقائق إذا كانت الوجهة قريبة، وإلا فلن توصله.

أعرب الجمهور عن سعادتهم بظهور جورجينا بهذا الجمال على الرغم من بلوغها سن الـ70، وكانت تعليقاتهم تشيد بجمالها وطبيعتها العفوية.

وتساءل البعض عما إذا كانت جورجينا قد خضعت لعمليات تجميل، ولكن لم يتم الإجابة على هذا السؤال في الفيديو.

نشر الدكتور روي مطران، طبيب التجميل اللبناني، مؤخرًا صورة تجمعه بجورجينا رزق. وما زال متابعوها يرون فيها ملامحها الجميلة التي لم تتغير. وقد تساءل المتابعون عن السبب الذي جعل رزق تظهر بجانب الدكتور مطران، الذي يعتبر واحدًا من أشهر أطباء التجميل في الوطن العربي. وقد اقترح البعض أن اللقاء قد يكون لأجل إجراء عمليات تجميل.

جورجينا رزق، التي حازت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 1970 ولقب ملكة جمال الكون في عام 1971، تظل شخصية محبوبة ومشهورة في الوطن العربي. وقد أثبتت جمالها وأناقتها على مر السنين، ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم.