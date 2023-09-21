د/ هبة قطب تصدم جميع الرجال وتكشف عن 6 أِشياء تموت عليها المرأة في السرير ولا تستطيع العيش بسعادة بدونها.

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الرياض - روايدا بن عباس - تشعر معظم النساء بأنها تفتقر لبعض الأمور في العلاقة العاطفية. ومعظم الرجال غير قادرين على التواصل بشكل كامل مع النساء. عندما لا تجد المرأة ما تبحث عنه مع الرجل، تشعر بخيبة الأمل والاستياء.

فالرجل يمثل للمرأة العديد من المعاني مثل الأمان والحنان والقوة، لذلك يجب على كل الرجال معرفة ما تحتاجه المرأة من الرجل في العلاقة بينهما. ولحسن الحظ، يمكنك أن تتعرف على الطريقة الصحيحة لكي تخترق قلب المرأة. وذلك عندما تقدم لشريك حياتك ما يحتاجه، مما يجعلها تفتح قلبها لك. لن يأخذ من وقتك الكثير لتعرف على هذه الاحتياجات وتساعدك في تحسين علاقتك بمن تحب.

وهناك سبعة أمور تريدها المرأة من العلاقة العاطفية:

يجب أن تشعر بالحب: عندما تشعر المرأة بالحب من جانبك، تشعر بالراحة في العلاقة العاطفية. عندما تشعر المرأة بالحب الصادق، تستطيع أن تستمر في علاقتكما. الشعور بالحب يجعلها تشعر بأنك تقدر العلاقة بينكما للغاية. وقد تكون المرأة غير سعيدة بسبب خروجك مع أصدقائك أو مستاءة من وجودك في العمل طوال اليوم وأنك تهملها، يجب أن تحاول تغيير هذه العادات.

شعور المرأة بالأمان في حياتها مع الزوج هو أمر بالغ الأهمية لسعادتها الزوجية. فالأمان في الحياة الزوجية يخلق جوًا من الثقة والاطمئنان للمرأة بمستقبلها مع الزوج. وهناك أمور يمكن للرجل القيام بها لكي يشعرها بالأمان، مثل المعانقة والنظر في عينيها عند الحديث والتعبير عن حبه واحترامه لها في تصرفاته. كما يمكن للرجل أن يظهر اهتمامه بالمرأة عن طريق الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في حياتها والاستماع إليها بعناية عندما تتحدث، وأن يعبر لها عن أهميتها كامرأة من خلال الاتصال البصري المباشر.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الرجل على طبيعته وصادقًا مع المرأة، حيث ترغب المرأة في أن تشعر بالثقة الكافية لتعبر للرجل عن حزنها ومشاعرها الصادقة. فقدان الثقة بين الزوجين يؤدي إلى العديد من المشاكل والاضطرابات، ولذلك يجب أن يكون لدى المرأة الثقة في الرجل بحيث تشعر بالأمان لتعبر عن مشاعرها بصدق. ويجب عدم السماح للشك أن يتسلل إلى قلبها ويؤثر على الثقة المتبادلة بينهما.

تحتاج المرأة إلى أن تشعر دائمًا بأنها مرغوبة ومطلوبة من قبل الرجل، وأن الرجل يرغب في إقامة علاقة حميمة معها. ويفضل أن يثني الرجل على مظهر المرأة وجسدها ليشعرها بأنوثتها، ويجب أن يعبر عن ذلك بطريقة لبقة تجذب انتباهها وتثير اهتمامها لما يقوله.

وأخيرًا، يجب أن يكون الرجل موضع تقدير واحترام من قبل المرأة. فالمرأة تحب أن تشعر بالتقدير والاحترام في المقام الأول، وأن يظهر لها الرجل مدى حبه وقيمتها بالنسبة له. ولا شك أن أسرع طريقة لحدوث مشاكل بين الزوجين هي تجاهل الرجل لشريك حياته وعدم إعطائه أي أهمية، وبالتالي فإن التقدير والاحترام هما أساس نجاح أي علاقة زوجية.

تجعلها تشعر بأنها يمكنها الاعتماد عليك: عندما تواجه الصعوبات في الحياة، فإنه لا يمكن تجنبها. تريد المرأة أن تعرف وتطمئن بأنك لن تهرب عند مواجهة أي صعوبات في الحياة، وأنك ستقف بجانبها دائمًا. يجب أن تنتبه إلى تصرفاتك معها، فالأشياء الصغيرة قد تجعلها تفقد الثقة بك.

أن تكون متسامحًا معها: يجب أن تكون متسامحًا مع المرأة وتتوقف عن الحديث بشكل مستمر عن السلبيات والعيوب التي توجد فيها. من الأفضل أن تتغاضى عن هذه الأخطاء وتحاول إصلاحها بهدوء معها.

التشجيع والتحفيز: حاول ألا تثبط زوجتك عندما تقوم بشيء جديد. يجب أن تظهر لها أنك مهتم بشغفها وتثق في قدراتها. من الأفضل أن تهتم بتفاصيل عملها، فهي تقدر مدى تفهمك وتقديرك لقدراتها.