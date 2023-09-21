انت الان تتابع خبر امر غريب وكارثي للغايه يطفو على سطح البحر في ليبيا بعد الفيضانات الأخيرة..ما ظهر جعل الجميع يصلون من شده الخوف؟!لن تصدق ماهو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أظهر مقطع فيديو مشهد مؤلم لجثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر بعد أن جرفتها الفيضانات من مدينة درنة بليبيا إلى البحر.

يظهر الفيديو الجثث وهي تطفو على سطح البحر، وتتلاعب بها الأمواج، وهذا المشهد القاسي يعكس حجم الدمار الذي تسببت فيه الفيضانات في البلاد، وأثار حزناً وأسى كبيرين. وعبر مصور الفيديو عن دهشته وصدمته قائلاً "لا حول ولا قوة إلا بالله"، معبراً عن عجزه عن تصور مدى الخسائر البشرية التي تعرضت لها ليبيا جراء هذه الكارثة الطبيعية. وبالنسبة لعدد الضحايا، أعلن مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، أن عدد القتلى تجاوز 8000 وعدد المفقودين تخطى 10000 بسبب الإعصار. وهذه الأرقام المروعة تشير إلى مدى وحشية الكارثة وتأثيرها الكبير على السكان والمجتمع في ليبيا.

تعتبر هذه الفيضانات كارثة إنسانية حقيقية، حيث أدت إلى دمار واسع النطاق للممتلكات والبنى التحتية في البلاد. وتعتبر الأطفال الذين فقدوا حياتهم في هذه الكارثة ضحايا بريئة ومأساوية، وتجسد مأساة الشعب الليبي ومعاناته في ظل هذه الأحداث الصعبة. يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل ويقدم المساعدة اللازمة لليبيا في هذه الظروف الصعبة، وأن يساهم في إعادة بناء البلاد وتوفير الدعم اللازم للناجين والمتضررين من الكارثة. وعلينا أن نتذكر أن الأطفال هم مستقبل الأمم، ويجب علينا أن نعمل بجد لحمايتهم وتوفير الظروف الملائمة لنموهم وتطورهم.