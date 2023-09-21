معجزة ربانية لغذاء جبار متوفر بكل منزل يقوى الذاكرة ويغذي المخ ويحسن الدماغ في وقت قصير وعشرات الفوائد الأخرى؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - الغذاء يلعب دورًا حاسمًا في تنشيط الذاكرة والحفاظ على قدراتها لمواجهة الأمراض والشيخوخة. وفي هذا المقال، سنستعرض أهم خمسة أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

التوت هو غذاء ممتاز للدماغ، حيث أظهرت الدراسات أنه يحسن الذاكرة والوظائف العقلية. يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من المضادات الأكسدة والعناصر الغذائية النباتية التي تحمي الدماغ من التلف. تؤكد الخبيرة في التغذية فرح يونس أن تناول جميع أنواع التوت مفيد للدماغ وتحسين الذاكرة. ويُعتبر التوت البري مصدرًا جيدًا لفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة.

سمك السلمون مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز وظائف الدماغ. يعتبر الأوميغا 3 ضروريًا لصحة الدماغ، ولكن أجسامنا لا تستطيع إنتاجها بمفردها. لذا فمن المهم تضمين أطعمة مثل السلمون في نظامنا الغذائي. تقول يونس إن الأوميغا 3 يغذي الدماغ ويحسن الذاكرة ويقاوم شيخوخة الدماغ بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. وتؤكد يونس أن تناول السمك، خاصة السلمون والسردين، هو أفضل طريقة للحصول على الأوميغا 3.

يُعتبر السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين د. كلاهما مهم لصحة الدماغ. وتشير الدراسات إلى أن تناول السلمون يجعل المرء أقل عرضة للإصابة بأمراض مثل الزهايمر وغيرها من الإعاقات المعرفية.

وتُشير الأبحاث أيضًا إلى أهمية تناول السمك بشكل عام لصحة الدماغ، حيث يُعتبر الأوميغا 3 من العلاجات المتبعة لمشاكل التركيز والفرط الحركي لدى الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر المكسرات والبذور مصدرًا نباتيًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للدماغ ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم. ويُمكن اختيار الجوز بشكل خاص كونه يحتوي على مستويات عالية من حمض أوميغا 3 الدهني.

من ناحية أخرى، تُعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والفلافونويد، والتي تُحسن وظائف المخ. كما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كمية جيدة من الكافيين، الذي يُساعد في تحسين وظائف المخ وتقليل الشعور بالتوتر وتعزيز الذاكرة.

وأخيرًا، يُعتبر الأفوكادو مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والفيتامينات والمعادن. إنها أيضًا واحدة من الفواكه القليلة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تُعتبر مهمة لصحة الدماغ.

وجدت إحدى الدراسات التي نشرت في دورية "فود بيوكيمستري" أن الأشخاص الذين تناولوا الأفوكادو لديهم مستويات أعلى من عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ "بي دي أن أف" وهو بروتين مهم لصحة الدماغ ووظيفته حيث يحسن الذاكرة ويحمي الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر.

وأكدت يونس على أهمية تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء لاحتوائها على الفيتامين "سي". كما لفتت إلى أن المبالغة بفترة طهي المأكولات تجعلها تفقد كمية كبيرة من الفيتامينات. وقالت: "الأفضل استخدام أقل حرارة ممكنة، ويمكن تناول بعض الأطعمة مثل السبانخ وغيرها نيئة".

ونصحت يونس الأشخاص الذين لا يتناولون السمك على الإطلاق بتناول الأوميغا 3 كمكمل غذائي.