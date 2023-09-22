انت الان تتابع خبر صدمة تهزّ مصر.. عريس لم يستطع القيام بواجباته في ليلة الدخلة فوقعت الكارثة التي لم تخطر على البال!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في أجواء من الفرح والسعادة، وبعد مرور ساعة من حفل الزفاف، انتهى الأمر بالعريس المصري إلى حالة من الانطواء على النفس، حيث لم يتمكن من أداء واجباته الزوجية الشرعية مع زوجته الجديدة. وفي تصريحات لأفراد أسرته، أكدوا أنه قرر إنهاء حياته بطريقة مأساوية بعد أن طعن نفسه بالسكين.

وفي تفاصيل الحادثة المؤلمة، كشفت الزوجة خلال التحقيقات أنه بعد انتهاء الحفل واختلائهما بالشقة، لم يتمكن العريس من تقديم الرعاية والاهتمام اللازمين لزوجته. وأضافت أنه تركها في الغرفة بدعوى دخول الحمام، وعندما غاب لحظات قليلة، اكتشفت أنه قد فارق الحياة بعد أن وجدته ميتاً في المطبخ وبجواره سكين ملطخة بالدماء. وعلى الفور، استغاثت الزوجة بأفراد أسرتها الذين قاموا بنقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه فارق الحياة بسبب جروحه البالغة.

وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت العريس إلى الانتحار، صرحت والدة الشاب بأنه كان يعاني من حالة نفسية قبل الزواج، وكانت تأمل أن الزواج سيكون عاملاً إيجابياً في تحسين حالته النفسية. ولكن للأسف، فإن هذا الأمل تحطم وتحول إلى مأساة لا توصف.