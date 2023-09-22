انت الان تتابع خبر فتاة سعودية متزوجة رجل سبعيني وضعت الفازلين على هذا الجزء من جسدها وتغير حياتها بغرفة نومها وجعل زوجها لا يشبع منها ولا يرد ان يفارق غرفة النوم اليوم كلة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الفازلين منتجًا طبيعيًا ومفيدًا للبشرة، حيث يحتوي على العديد من الفوائد العلاجية والتجميلية.

يعرف الفازلين بأسمائه التجارية، وهو منتج مبتكر يتم صنعه من جيلي النفط أو جل البتروليوم. يتكون الفازلين أساسًا من هيدروكربونات البترول التي تستخدم أيضًا في صناعة الوقود ومزيلات العرق ومستحضرات التجميل الأخرى.

يعتبر الفازلين من المواد الطبيعية الأساسية التي يحرص النساء على استخدامها لحماية البشرة من العوامل الخارجية. تم اكتشاف الفازلين في عام 1859 عندما سافر الكيميائي روبرت تشييزيبرو من بروكلين إلى بنسلفانيا لمشاهدة حقول النفط المكتشفة حديثًا.

خلال تواجده هناك، سمع تشييزيبرو عمال النفط يشتكون من وجود شمع شبيه بترسب البارافين يسمى "شمع القضبان". كانوا يضطرون إلى إزالته من قضبان المضخات الفولاذية. ولكنهم اكتشفوا أن هذه المادة المزعجة تعمل كمرهم مسكن ومعالج للحروق والجروح. استفز هذا الاكتشاف اهتمام تشييزيبرو، وجمع عينات من شمع القضبان وبدأ في دراستها.

بعد 11 عامًا من العمل على تنقية الراسب، كانت معظم المراهم في ذلك الوقت مصنوعة من الشحوم الحيوانية والزيوت النباتية، وكانت تتلف إذا تم تخزينها لفترة طويلة. فكر تشييزيبرو في أن هذه المادة النفطية المنشأة والخالية من الزنخ والرائحة الكريهة يمكن أن تصبح مرهمًا يحظى بطلب كبير. وللتحقق من فعاليته، قام بتسبيب جروح وخدوش وحروق في جلده وعالجها بشمع القضبان.

تأسس المعمل الأول لصنع البلسم الجديد بواسطة تشييزيبرو في عام 1870 بعد التأكد من فعالية المرهم. أطلق على هذا البلسم اسم فازلين، والذي يتم بيعه اليوم في 140 بلدًا ومعروف بملصقه الأزرق والأبيض. وقد ابتكر المستهلكون آلاف الطرق لاستخدامه.

يستخدم صيادو الأسماك فازلين كطعم في سنانيرهم، ويستخدمه النساء لإزالة الماكياج من العين، ويطلي السباحون أجسامهم به قبل الغطس في الماء الجليدي، ويستخدمه أيضًا مالكو السيارات لطلاء أطراف كابلات البطارية لمنع التآكل.

توفي روبرت تشييزيبرو عام 1933 عندما كان عمره 96 عامًا. وفي الوقت الذي كان مريضًا، قام بطلاء جسمه بالفازلين من رأسه إلى قدميه وقال إن حياته الطويلة تعود إلى استخدامه للفازلين.

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه امرأة مسنة تستعرض يديها الجميلتين وأظافرها القوية. وأوضحت المرأة أن سر جمال يديها رغم تقدمها في العمر هو استخدامها للفازلين بعد القيام بأعمال المنزل.

ويعتبر الفازلين رفيقًا للكثير من النساء في غرف النوم، حيث يحرصن على استخدامه قبل النوم للاستفادة من فوائده التالية:- الاحتفاظ بترطيب الوجه واليدين: يعمل الفازلين على تثبيت الرطوبة في الوجه دون إضافة أي مواد أخرى قد تسبب تهيج البشرة.

كما يساعد الفازلين في استعادة مستوى الرطوبة الطبيعية والنعومة في الوجه عند وضعه قبل النوم. يغذي الفازلين طبقات الجلد العميقة ويرطبها بشكل قوي، مما يمنح البشرة نعومة لا مثيل لها. لذا، استخدام الفازلين قبل النوم يمنح النساء الشعور بالراحة والاسترخاء. يجب غسل الوجه واليدين جيدًا قبل وضع الفازلين والذهاب إلى النوم.

يمكن استخدام الفازلين بأمان لإزالة مكياج الوجه والعيون، حيث لا يسبب أي ضرر للبشرة أو للمنطقة المحيطة بالعين. بفضل مكوناته الدهنية والزيتية، يسهل الفازلين إزالة المكياج المقاوم للماء مثل الماسكارا وغيرها من المنتجات.

يعد استخدام الفازلين طريقة فعالة لتثبيت شعر الحواجب، حيث يمكن وضع كمية صغيرة من الفازلين على الحواجب لمنع حركتها. كما يساعد الفازلين في الحفاظ على لون الحواجب عند استخدام قلم الحواجب، ولكن يجب تجنب وضع كمية كبيرة لأنه قد يؤثر على المظهر.

يمكن وضع كمية قليلة من الفازلين على الشعر المتقصف وتوزيعه على الشعر. هذه الخطوة ستكون مفيدة عندما ترغبين في عمل تسريحة ذيل الحصان أو أي تسريحة شعر أخرى.

لإزالة الحواجب بسهولة، يمكنك استخدام الفازلين قبل إجراء العملية. قمي بوضع القليل من الفازلين على بشرة حاجبيكِ قبل إزالة الشعر، حيث سيجعل الفازلين البشرة طرية ويضعف مقاومة الشعر. لذلك، استخدمي الفازلين مع الملقط لتجعلي العملية أقل ألمًا.

يمكن للفازلين أن يساعد في علاج مشاكل البشرة مثل الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين. قومي بمزج كمية من الفازلين مع بضع قطرات من الليمون وضعها حول العينين. اتركيها لمدة ساعة قبل النوم وكرري هذه الطريقة حتى تشعري بالتحسن.يمكن استخدام الفازلين كمنتج لتفتيح الخدود بدلاً من المستحضرات المكلفة. يمكنك وضع طبقة رقيقة جداً من الفازلين على عظام الخدود لتحصلي على إشراقة طبيعية وتوهج واضح. كما يمكنك وضعه على الجفون للحصول على مظهر النظرة الرطبة المميزة.

يمكن للسيدات الاستفادة من فوائد الفازلين في علاج حروق الشمس خلال فصل الصيف. يمكن تحضير مزيج بسيط من الفازلين واللبن لتطبيقه على البشرة. قبل البدء، يجب غسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة الشوائب وتنظيف البشرة جيداً. ثم يتم مزج كمية مناسبة من الفازلين مع ملعقة صغيرة من اللبن. يتم وضع المزيج على الوجه وتركه لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر. يمكن ترك المزيج على الوجه طوال الليل وتكرار العملية لمدة أسبوع للاستفادة من النتائج المدهشة.

ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الفازلين لعلاج حروق الشمس، حيث قد يسد المسام ويعوق عملية التئام الجروح في بعض الحالات. ومع ذلك، هناك استخدامات أخرى مفيدة للفازلين. فهو يساعد في تسريع عملية التئام الجروح وقد أثبتت بعض الدراسات فعاليته بعد الجراحة. كما يتميز الفازلين بخصائصه المضادة للبكتيريا والترطيب، مما يجعله مناسبًا للاستخدام الخارجي.

يمكن أيضًا استخدام الفازلين لتهدئة الجلد الجاف والتشققات والحكة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الفازلين مرطبًا فعالًا للشفاه الجافة والمتشققة. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه لضمان الاستفادة الكاملة وتجنب أي تفاعلات سلبية محتملة.