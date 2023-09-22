هدية مجانية من الله... عشبة معجزة حقيقية متوفر في الأسوق بسعر التراب لمكافحة أمراض القلب والسرطان وتنظيم مستوى السكر في الدم.. تعرف عليها فورا؟

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الرياض - روايدا بن عباس - تنتج في الوطن العربي بشكل كبير، ولا يخلو منزل في عمود الاقطار العربية منها، ولها فوائدها كثيرة، منها: تنظيم مستوى السكر في الدم ومكافحة العديد من الأمراض، منها أمراض القلب والسرطان.

إنها نبات الكزبرة، التي تستخدم مع بعض الأطعمة والبهارات ولها نكهة خاصة، وفي التالي نتعرف على بعض فوائد الكزبرة، وكيف يتناولها مرضى السكر.

تعتبر الكزبرة من الأعشاب العطرية التى لها العديد من الفوائد الصحية والغذائية وتزرع في اليمن وفي حوض البحر المتوسط وشرق آسيا.

يعد مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تحدث نتيجة عدم قدرة خلايا البنكرياس على إنتاج الأنسولين الذي يحتاجه الجسم بكمية كافية، أو أن البنكرياس ينتج الانسولين ولكن لسبب غير معروف لا يقدر الجسم على الاستفادة منه ويزيد مستوى السكر فى الدم فيلجأ الجسم للحصول على ما يحتاجه من المصادر الخارجية بشكل ضروري وتعويض الجسم حتى لا يؤدي ذلك إلى مضاعفات وإصابة أحد أجهزة الجسم بأي ضرر.

كما هو معروف أن الكزبرة مثل البهارات تضاف إلى الطعام بفوائدها المتعددة نظرًا لأنها تحتوي على الحديد والعديد من الفيتامينات والمعادن الغذائية مثل المغنيسيوم، والكالسيوم والبوتاسيوم، وايضا حمض الفوليك.. فوائد الكزبرة لمرضى السكر:

تنظم من مستوى السكر فى الدم، حيث أن الكزبرة تساعد على زيادة إنتاج الأنسولين فى الجسم.

تقلل الكزبرة من مستوى السكر العالي إلى المستوى الطبيعي نظرًا لاحتوائها على مادة الإيثانول الموجودة في بذور الكزبرة.

تساعد الكزبرة في تحسين أداء وظيفة الجهاز الهضمي، مما يحافظ على مستوى السكر في الجسم في حدوده الطبيعية.

تعد الكزبرة من المواد المضادة للسرطان، حيث تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة بتقليل الالتهاب وتباطؤ نمو الخلايا السرطانية في الاختبارات المخبرية.

بفضل وجود الكاروتينات في الكزبرة، تزداد هذه الخاصية، فهي تعد واحدة من المضادات الأكسدة القوية والمفيدة في مقاومة أنواع مختلفة من أمراض السرطان.

تحتوي الكزبرة على الألياف التي تعمل على خفض مستوى الدهون الثلاثية الضارة وزيادة مستوى الكولسترول الصحي إلى المستوى الطبيعي، مما يحافظ على صحة القلب ويحميه من الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، للكزبرة فوائد أخرى، فهي تساهم في عملية الهضم بفضل احتوائها على العديد من الألياف التي تحسن عملية الهضم وحركة الأمعاء، وتساعد الكبد على أداء وظيفته بسهولة.

تتميز الكزبرة بأنها خالية من الصوديوم، مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم في الجسم.

تحتوي الكزبرة على مضادات الالتهابات التي تقلل من التهابات وأورام المفاصل والعظام.

تحتوي الكزبرة على الحديد، مما يساعد على زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء ويقلل من الإصابة بالأنيميا أو نقص الهيموجلوبين.

تحتوي الكزبرة على العديد من الفيتامينات التي تحسن من وظائف المخ وتقلل من الإصابة بمرض الزهايمر.

بالنسبة لمرضى السكر، يمكن تناول الكزبرة بشكل منتظم كجزء من نظام غذائي صحي، ولكن ينبغي استشارة الطبيب المعالج قبل ذلك لتحديد الكمية المناسبة والتأكد من عدم التعارض مع الأدوية الأخرى.

تعتبر الكزبرة واحدة من الأعشاب العطرية الشهيرة في المطبخ، حيث تستخدم في تحضير العديد من الوصفات الشهية. يمكن إضافة الكزبرة إلى الخضروات المشوية أو السلطة لإضفاء نكهة رائعة ومنعشة. كما يمكن وضعها عند طهي اللحوم لإضفاء طعم مميز ومغذي.

تستخدم الكزبرة أيضًا في إعداد التتبيلة للحوم، حيث تعطي النكهة الفريدة والمميزة للأطباق. وتعتبر الكزبرة أيضًا إضافة رائعة لأنواع مختلفة من الحساء، حيث تعزز النكهة وتضفي الطعم الرائع.

للحفاظ على الكزبرة لفترة طويلة، يمكن تجفيفها وتخزينها. يمكن تخزين الكزبرة المجففة لمدة تصل إلى سنتين، بينما يمكن تخزين الكزبرة المطحونة لمدة 6 أشهر فقط. يمكن استخدام الكزبرة المجففة في العديد من الوصفات لإضافة النكهة الفريدة والمميزة.

وفيما يلي وصفة لتناول الكزبرة الناشفة لمرضى السكر:

المكونات:

- مقدار من الكزبرة الحصى

- 2 كوب من الماء

طريقة التحضير:

1. يتم وضع الماء في إناء على النار وتسخينه حتى يغلي.

2. يتم إضافة الكزبرة الحصى إلى الماء المغلي وتركها لمدة 5-10 دقائق.

3. يتم تصفية المزيج وتركه ليبرد قليلاً.

4. يمكن تناول هذا المشروب الصحي الغني بالكزبرة الناشفة مرة واحدة يوميًا.

ملاحظة: يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي وصفة طبية لمرضى السكر.