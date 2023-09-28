في اقل من 25 دقيقة فقط يختفي الشيب ولن يعود نهائي... وصفة مجربة فعالة لصبغ الشعر الأبيض والعنيد في المنزل بدون خسارة او اي مجهود.؟

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الرياض - روايدا بن عباس - في البداية، يتم سكب الماء في وعاء ووضعه على النار حتى يبدأ في الغليان. ثم يتم إضافة الشاي الأسود إلى الماء المغلي ويترك لمدة 5 دقائق ليتم استخلاص النكهة العطرية للشاي. بعد ذلك، يتم تصفية الشاي ووضعه في وعاء آخر للتبريد.

بعد ذلك، يتم غسل الشعر بشكل جيد باستخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر. ثم يتم وضع الشاي الأسود على الشعر وتدليك فروة الرأس بلطف لضمان توزيع الشاي بالتساوي. يترك الشاي على الشعر لمدة 15-20 دقيقة ليتم امتصاصه بشكل جيد.

بعد ذلك، يتم شطف الشعر بالماء الفاتر لإزالة الشاي وتجنب ترك بقايا الشاي على الشعر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

من خلال استخدام هذه الوصفة الطبيعية، يمكن استعادة لون الشعر الأسود الطبيعي وإخفاء الشعر الأبيض بشكل فعال وآمن دون أي تأثير سلبي على الشعر. إن الشاي الأسود غني بالمركبات الطبيعية التي تعزز صحة الشعر وتحافظ على لونه الأسود الجميل.

لإعداد الشاي الأسود، يمكن استخدام وعاء كبير ويتم إضافة الماء العادي إليه. يتم تسخين الوعاء الذي يحتوي على الماء على لهب منخفض لبضع دقائق حتى يصل الماء إلى نقطة الغليان. بعد ذلك، يتم وضع أوراق الشاي الأسود في الوعاء ويترك الماء يغلي مع الشاي لبضع دقائق ليتم استخلاص النكهة بشكل كامل.

بعد ذلك، يتم تصفية ماء الشاي الأسود في وعاء منفصل باستخدام مصفاة لإزالة أي شوائب أو بقايا من الشاي. يمكن استخدام هذا الماء لغسل الشعر وفروة الرأس.

لغسل الشعر وفروة الرأس، يجب استخدام أي شامبو خالٍ من السلفات لتجنب تجفيف الشعر. يتم صب ماء الشاي الأسود على جميع أجزاء الشعر وفروة الرأس ببطء وتدليكه بلطف لضمان تغطية الشعر بالشاي بالتساوي.

يترك الشاي الأسود على الشعر لبضع ساعات حتى يجف بشكل طبيعي. بعد ذلك، يتم غسل الشعر وفروة الرأس بالماء الفاتر لإزالة الشاي وتجنب ترك بقايا الشاي على الشعر.

باستخدام هذه الوصفة الطبيعية بانتظام، يمكن تحقيق نتائج مذهلة في استعادة لون الشعر الأسود الطبيعي وإخفاء الشعر الأبيض بشكل فعال وآمن. إنها طريقة بسيطة وفعالة للعناية بالشعر والحفاظ على جماله وصحته.

يتم استخدام هذا العلاج مرتين في الأسبوع بانتظام حتى يتحول جميع الشعر الرمادي إلى اللون الأسود بشكل طبيعي.

ماسك الشاي الأسود والأملا:

المكونات:

- ملعقة صغيرة من مسحوق الأملا

- نصف ملعقة صغيرة من الحناء

- ملعقة واحدة من الشاي الأسود

- زهرات القرنفل

- نصف ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

- كوب من الماء

الطريقة:

أولاً، يتم وضع جميع المكونات المحددة في وعاء صغير وخلطها جيدًا معًا.

يتم ترك الماسك على الشعر الأبيض لمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات للحصول على اللون المناسب للشعر.

إذا كنت ترغب في الحصول على لون أكثر قتامة، فمن الأفضل ترك الخلطة على الشعر طوال الليل.

إذا كان لديك شعر جاف ومجعد، يجب عليك إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز إلى محلول الشاي الأسود في وعاء. بعد ذلك، قم بغسل شعرك جيدًا باستخدام الشامبو العادي وضع محلول الشاي الأسود على شعرك وفروة رأسك. اترك الشاي الأسود على شعرك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. أخيرًا، اشطف شعرك بكمية صغيرة من الماء بلطف. يجب استخدام هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع بانتظام لتحقيق النتائج المرجوة.

أما بالنسبة لماسك الشاي الأسود والصبار، فتحتاج إلى ملعقة صغيرة من جل الصبار ونصف ملعقة من العسل وملعقة كبيرة من الشاي الأسود وأربع قطرات من زيت اللافندر. قم بتحضير زجاجة رذاذ نظيفة وأضف جميع المكونات المذكورة سابقًا. بعد ذلك، أغلق الزجاجة ورجها جيدًا لبضع مرات. ثم، استخدم رذاذ الشاي الأسود على شعرك قبل الاستحمام. رش المستحضر بالتساوي على شعرك وفروة رأسك. الآن، قم بلف شعرك وتغطيته بالكامل باستخدام قبعة بلاستيكية. اترك المستحضر على شعرك لمدة 5 إلى 6 دقائق. ثم اغسل شعرك بالماء العادي واستخدم الشامبو والبلسم. يفضل أيضًا استخدام شامبو وبلسم خالي من الكبريتات.