غلق جزئى لكوبرى الدقى فى الاتجاه القادم من ميدان الأورمان لشارع البطل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 01:27 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة قيام مديرية الطرق والنقل بالجيزة بتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية لـ كوبري الدقي المعدني، وذلك بالاتجاه القادم من ميدان الأورمان اتجاه شارع البكل أحمد عبد العزيز.

وأوضحت المحافظة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الدقي المعدني في الاتجاه القادم من ميدان الأورمان إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لمدة (3) أيام، اعتبارًا اليوم الخميس الموافق 3 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 5 / 4 / 2026 على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بترك حارة مرورية واحدة لتيسير حركة سير المركبات أثناء فترة الأعمال.

كما تم التنسيق لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط موقع الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع الجهات المعنية لتيسير حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.