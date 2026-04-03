احتياطيات تركيا من الذهب تتراجع بنحو 120 طنا خلال أسبوعين

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 01:06 صباحاً - _ أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن احتياطيات الذهب ​لدى البنك المركزي المصري التركي انخفضت بمقدار 69.1 طن ‌لتصل إلى 702.5 طن الأسبوع الماضي، مما رفع حجم الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 118 طنا، وذلك ​في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى ​التخفيف من تداعيات حرب إيران على الأسواق.

وهذا أكبر ⁠انخفاض أسبوعي في احتياطيات الذهب القياسية الدولية لتركيا ​منذ عام 2013 على الأقل، عندما بدأ البنك المركزي المصري ​في نشر البيانات، ويبين قرار البنك ببيع أو مبادلة احتياطيات الذهب بالليرة والعملات الأجنبية لتوليد الأموال.

وبشكل منفصل، تظهر حسابات ثلاثة ​مصرفيين لبيانات الأسبوع الماضي أن البنك المركزي المصري باع ​حوالي 26 طنا من الذهب، بينما استخدم حوالي 42 طنا ‌في ⁠معاملات المقايضة. ولم يعلق البنك المركزي المصري على هذه الحسابات.

وانخفضت احتياطيات الذهب بمقدار 49.3 طن في الأسبوع السابق.

واعتمد البنك المركزي المصري على احتياطيات الذهب، وكذلك على المبيعات الكبيرة ​للعملات الأجنبية ​وتدابير أخرى، ⁠لدعم العملة التركية وتعزيز سيولة السوق في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية جراء ​تداعيات الحرب.

وقبل حضور اجتماعات المستثمرين في لندن ​هذا ⁠الأسبوع، دافع محافظ البنك المركزي المصري فاتح قره خان عن استخدام مثل هذه المعاملات المدعومة بالذهب عندما تكون هناك ⁠حاجة ​لدعم سيولة العملات الأجنبية.

وقال لوكالة ​الأناضول للأنباء الحكومية إن البنك المركزي المصري يتبع نهجا “استباقيا ومرنا ومحكما” في ​إدارة احتياطياته وأدوات السيولة.

