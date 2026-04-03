بوتين من الكرملين: مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 01:27 صباحاً - تصريحات هامة ادلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي داخل الكرملين الروسى.

وخلال اللقاء أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية استماع روسيا إلى تقييمات مصر باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، قائلا:" وفي هذا السياق، من المهم جدًا بالنسبة لنا الاستماع إلى تقييماتكم، باعتبار مصر دولة محورية في الشرق الأوسط، بشأن هذه القضية".

وأعرب بوتين -في محادثات مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي في الكرملين- عن أمل روسيا في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط في أقرب وقت، مؤكدا استعدادها لبذل كل ما في وسعها لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.