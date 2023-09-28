انت الان تتابع خبر السر الضائع للسعادة: اكتشف وصفة السعادة المكونة من 12 خطوة، هل أنت مستعد لتجربتها الآن وتحقيق السعادة المطلوبة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يرتبط الشعور بالسعادة بما يقوم به المرء في أوقات فراغه أو غير أوقات العمل من أنشطة، والتي لا يتعلق معظمها بالحصول على حياة مثالية أو راتب كبير. بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Hack Spirit يقوم الأشخاص السعداء بمعظم الأنشطة التالية في أوقات فراغهم:

1. الأولوية للرعاية الذاتية

يدرك الأشخاص السعداء أن الاهتمام بصحتهم البدنية أمر حيوي للحفاظ على سعادتهم. وعندما لا يعملون، يقومون ببعض التمارين الرياضية، أو يعدون وجبة صحية، أو ببساطة يحرصون على الحصول على نوم جيد. إنهم يعلمون أن الجسم السليم يؤدي إلى العقل السليم. يمكن تحقيق نتائج إيجابية من خلال الركض السريع حول المنزل أو في الحديقة العامة القريبة أو ممارسة اليوغا، أو مجرد البقاء رطبًا وتناول الطعام بشكل صحيح

.2. التواصل مع الأحباء

يقدر الأشخاص السعداء علاقاتهم ويخصصون الوقت لرعايتها. وفي غير أوقات العمل، يقومون غالبًا بقضاء وقت ممتع مع العائلة أو يتواصلون مع الأصدقاء، أو حتى يلعبون مع حيواناتهم الأليفة. إنهم يدركون أن بناء علاقات قوية وصحية يمكن أن يوفر الدعم العاطفي ويجلب الفرح والوفاء إلى حياتهم.

3. استثمار الوقت في الهوايات

ممارسة الهوايات هي أحد الأنشطة المحببة التي يتطلع إليها الناس بعد انتهاء يوم عمل طويل. فإذا كان لديك هواية مفضلة مثل الرسم أو العزف الموسيقي أو البستنة أو الحياكة، فإن ممارستها تعتبر وسيلة هامة للتعبير عن الذات والتخلص من التوتر والضغوط اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتضن الأشخاص السعداء الطبيعة ويستمتعون بالأماكن الخارجية الجميلة. فهم يدركون مدى تأثير الطبيعة المهدئ وغالبًا ما يقضون وقت فراغهم في المشي أو ركوب الدراجات أو مجرد الاستمتاع بغروب الشمس. وتشير الدراسات العلمية إلى أن قضاء 20 دقيقة في الحديقة يمكن أن يحسن الرفاهية العامة ومستويات السعادة.

بالإضافة إلى ذلك، يحقق الأشخاص السعداء أقصى استفادة من العطاء والمساعدة للمجتمع والمحتاجين. فقد يقضون وقتهم في التطوع أو التبرع لقضية نبيلة أو مجرد مساعدة جارهم. ويعتقدون أن حتى الأعمال الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياة الآخرين.

علاوة على ذلك، فإن تخصيص بعض الوقت للاسترخاء مع قراءة كتاب جيد أو الاستماع إلى الموسيقى المفضلة يعتبر إجازة صغيرة للذهن. فهذه اللحظات تساعد على إعادة شحن الطاقة والاستعداد لمواجهة يوم جديد.

وأخيرًا، يتميز الأشخاص السعداء بأنهم لا يختبئون أو يتجنبون المشاكل، بل يواجهونها بشجاعة ويحاولون حلها. فعلى الرغم من أن الحياة تحمل العديد من التحديات، إلا أن الأشخاص السعداء يتعاملون معها بإيجابية ويسعون لحلها بغض النظر عن مدى شعورهم بعدم الارتياح.

يأخذ الأشخاص السعداء، عندما لا يكونون منشغلين بأعمالهم، وقتًا للتفكير في القضايا التي يتعاملون معها، ويحاولون إيجاد الحلول بدلاً من تجاهلها.

يمنح الأشخاص السعداء وقتًا، عندما لا يكونون في العمل، للتفكير في الأشياء الجيدة في حياتهم. إن تقدير الأشياء التي يمتلكها المرء في الحياة هو وسيلة ممتازة لتحسين الحالة المزاجية. تقول مدونة هارفارد الصحية أن "الامتنان يرتبط بقوة وباستمرار بسعادة أكبر. ويساعد على الفوز بمشاعر أكثر إيجابية والاستمتاع بالتجارب الجيدة وتحسين الصحة والتعامل مع الشدائد وبناء علاقات قوية".

يحب الأشخاص السعداء استكشاف مواضيع أو مهارات جديدة - سواء كانت لغة أجنبية، أو وصفة جديدة، أو حتى تعلم صيانة أحد الأشياء في المنزل. إن التعلم المستمر يغذي الفضول ويساعد على النمو والتحسن.

يعرف الأشخاص السعداء أنهم ليسوا مثاليين، ولا يعانون من شعور بالإحباط. إنهم يدركون أن الأخطاء والفشل جزء من الحياة ومصدر عظيم للتعلم. إنهم يوظفون أي خطأ ويستثمرونه كنقطة انطلاق نحو التحسين بدلاً من لوم أنفسهم. إنهم يتقبلون عيوبهم ويحولونها إلى نقاط قوة، ولا يسعون إلى الكمال بل إلى التقدم.

إن الحياة أقصر من أن ينخرط الشخص في جدال ونقاشات تافهة أو ثرثرة لا معنى لها. إن الأشخاص السعداء يبتعدون عن الانغماس في الحالات الدرامية المأساوية غير الضرورية. إنهم ينشدون راحة البال ويختارون معاركهم بحكمة ولا يهدرون طاقتهم على أشياء لن تكون ذات أهمية على المدى الطويل.

الشخص السعيد يميل إلى عدم حمل الضغينة أو الاستياء. يفهم تمامًا قوة التسامح تجاه نفسه والآخرين. يتخلى الشخص السعيد عن آلام الماضي من أجل سلامه الشخصي وسعادته.