انت الان تتابع خبر ساعة الصفر دقت ” الفلكي الشهير ميشال حايك يفجر مفاجأة صاعقة للجميع: هاذا ماسيحدث ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - على غير عادته أطل العراف الشهير ميشال حايك في النصف الثاني من شهر آذار مع توقعات جديدة أثارت ضجة واسعة.

وظهر ميشال حايك ضمن برنامج “كتير هالقد” مع هشام حداد وكشف عن توقعات جديدة أحدثت بلبلة.

وقال إن الهزات أدّت إلى انكسار X الأرض، ما أدّى إلى تغيُّر خارطة الزلازل وباطن الأرض، وسنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.

وأشار إلى المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفّس الأرض بعد زلزال تركيا مجرّد كلام وهذا جرس إنذار.

وقال: “سنشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة “رح تعمل العمايل”.

وأضاف حايك إنّه رأى، إلى حين وصوله لتصوير الحلقة، أنّ المنطقة ستشهد 31 هزّة أرضية، إضافة إلى ما سمّاه “هزّة في أفق العالم الهولندي الشخصي”في التوقعات الطبيعية أيضاً، قال حايك: سنشهد عوامل “ختيرة الكوكب” من ظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجار، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام من الفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.

ولبنانيا توقع حايك زلزلا في عين التينة ورؤوس كبيرة ستسقط، ورؤوس من الصف الأول ستتدحرج، ورؤوس ليست معنيّة في ملف المرفأ وأسماء ستتغير.