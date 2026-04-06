ارتفاع سعر العلف 25%.. كيف يؤثر الدولار على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 08:27 مساءً - كشف الدكتور "ثروت الزيني" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن موجة ارتفاع كبيرة في أسعار خامات الأعلاف خلال الفترة الحالية، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية، والصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل، ما أدى إلى صعود سعر الدولار مقابل الجنيه.

تحذير من ارتفاع أسعار العلف بنسبة 25% بسبب الدولار

أوضح الزيني في تصريح صحفي خاص، أن هذه الاضطرابات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن وصعود أسعار العملات الأجنبية، دفعت أسعار الأعلاف للارتفاع بنحو 25%، مع توقع زيادة إضافية قد تصل إلى 50% خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الدواجن، ما يضع ضغطًا إضافيًا على المربين في ظل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والغاز والسولار عالميًا.

تأثير الدولار على صناعة الدواجن

أكد نائب رئيس الاتحاد أن استمرار هذه الزيادات في الدولار، سيشكل تحديًا جديدًا أمام صناعة الدواجن، مشددًا على أن ارتفاع تكلفة الإنتاج سينعكس تلقائيًا على أسعار البيع في الأسواق، ما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد الأعباء على الأسر.