أسماء جلال تخوض أولى بطولاتها المطلقة في الدراما تستعد الفنانة أسماء جلال لخوض أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد تعاقدت على بطو إقرأ المزيد

تستعد الفنانة أسماء جلال لخوض أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل جديد تعاقدت على بطولته، وذلك في ظل النشاط الفني الملحوظ الذي تعيشه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تألقها في عدد كبير من الأعمال سواء في السينما أو الدراما، وهو ما شجّع شركات الإنتاج على تصعيدها ومنحها البطولة هذا العام.
وينتمي مسلسل أسماء جلال الجديد إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف فادي النجار وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، كما أنه جارٍ حالياً اختيار المخرج والاستقرار على اسم العمل، قبل بدء ترشيح باقي أبطال المسلسل.
وكان آخر أعمال أسماء جلال في السينما فيلم "إن غاب القط"، الذي تم طرحه في دور العرض يوم 31 ديسمبر 2025، وشاركت في بطولته إلى جانب آسر ياسين، بمشاركة محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص وآخرين.
الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها الإخراجية في الأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
