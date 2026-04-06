وزير الزراعة: انطلاق جزئي لمعرض زهور الربيع الأحد بالمتحف الزراعي تزامنًا مع شم النسيم.. والافتتاح الرسمي 16 أبريل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 08:28 مساءً - أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء الافتتاح التجريبي لمعرض زهور الربيع 2026 بالمتحف الزراعي، بالدقي يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، جزئيا، وذلك لاستقبال المواطنين والزوار احتفالا بأعياد شم النسيم، لإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالمعرض، والمتحف بعد أعمال التطوير.

وصرح "فاروق" بأن هذا الافتتاح الجزئي للمعرض، يأتي كمرحلة أولى تسبق الافتتاح الرسمي والمقرر له يوم الخميس الموافق 16 أبريل، والذي سيتم بحضور السيد وزير الزراعة ولفيف من السادة الوزراء والمسؤولين.

وأكد وزير الزراعة أن معرض زهور الربيع هذا العام يشهد طفرة نوعية من حيث التنظيم والتنوع، حيث لا يقتصر فقط على عرض الزهور والنباتات النادرة، بل يمثل منصة لدعم أصحاب المشاتل والمنتجين، مشيراً إلى أن اختيار المتحف الزراعي لاستضافة المعرض يعكس الرغبة في ربط الحاضر بالماضي وإبراز الهوية الزراعية المصرية في أبهى صورها وسط أجواء احتفالية تليق بالشعب المصري.