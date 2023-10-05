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أخصائية أسرية تصدم الجميع وتفضح اسرار الرجال توجه نصيحة للزوجات: 4 حاجات لا تسوينها مع الرجال تراها تضرك أنت!!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الأخصائية الأسرية فاطمة محمد عن 4 أشياء يجب على المرأة عدم فعلها مع زوجها.

وقالت فاطمة محمد في فيديو جديد بحسابها في التيك توك: 4 حاجات لا تسوينها مع الرجال، نصيحة تراها تضرك أنت.

وتابعت: أول نقطة لا تكوني امرأة مسترجلة تدمرين أنوثتك وتعاملين زوجك بندية وترفعين صوتك عليه، تقدرين تزعلين بطريقة أحلى وأرقى.

وأضافت: النقطة الثانية لا تعاملية بسوء نية ، ترا زوجك انعكاس لأفكارك ، إذا بدأتي تعامليه بحسن نية وإعطائه الأعذار أنت هترتاحين لأن لما تكون أفكارك هادية هتنعكس على حالتك النفسية وسلوكياتك.

وأردفت: النقطة الثالثة لا تتعلقي بالرجل وتخلينه هو المحور الرئيسي لتفكيرك ، هو جزء مهم من حياتك لكن البعض امرأة الضعيفة فتتعلق بزوجها .

واختتمت: النقطة الأخيرة لا تعاملينه بالنقد واللوم والعتب، اعرفي فن الطلب ، لا تقولين أنت ما تحس فيني أنت عصبي أنت مب رجال، لا تخلينه بدور المهتم، دائما طريقة طلبك من الرجل تكون "أنا أحتاج أنا أبي أنا بخاطري".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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