انت الان تتابع خبر الضمان الاجتماعي يفجر مفاجأة ممفرحة تسعد بها قلوب الأردنين جميعاً... هذا ما ينتظركم بخصوص راتب هذا الشهر.. مفاجأة مفرحه انتظرها الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، انس القضاة إنه تم اليوم صرف رواتب متقاعدي الضمان الإجتماعي متضمنة زيادة التضخم السنوية والتي تم إقرارها بقيمة 4.7 دينار.

وبيّن القضاة أنه الرواتب حولت للبنوك اليوم، وبامكان المتقاعدين سحبها.ونوه إلى أن الزيادة على المتقاعدين وزعت بالتساوي بين جميع المتقاعدين، بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي وبكلفة 934.8 ألف دينار.

ويبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة 199 ألفا وتشمل جميع المتقاعدين الأردنيين والمتقاعدين من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين بالمملكة.