أقوى ألف مرة من إبر الانسولين.. عشبة رهيبة فتاكة تنمو بالبر تخفض مستوى السكر في الدم فوراً وتقلل من تركيز الجلوكوز بشكل اذهل العلماء. تعرف عليها

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الرياض - روايدا بن عباس - الخرفيش هي عشبة برية تنمو في مختلف أنحاء العالم وقد تم استخدامها في الطب الشعبي منذ القرن الرابع قبل الميلاد لعلاج بعض الأمراض. تُعتبر منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط موطنًا أصليًا للخرفيش

، وهي نبتة معروفة على نطاق واسع في بلاد الشام ومنها الأردن، حيث تتواجد بكثرة على جوانب الطرقات في فصل الربيع. تنتشر النبتة بسرعة وتُطلق عليها أحيانًا اسم الشوكة اللبنية بسبب طبيعتها الشوكية والسائل اللبني الذي يخرج من أوراقها عند كسرها أو جرحها. تتميز العشبة بأوراقها الخضراء المميزة بخطوط بيضاء، وتتوسطها زهرة بنفسجية محاطة بأشواك أيضًا.

أظهرت بعض الأبحاث أن استخدام مستخلص بذور الخرفيش مع الأدوية التقليدية لعلاج مرض السكري يساعد على التحكم بأعراض المرض بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تساهم في تخفيض مستوى السكر في الدم لدى المرضى الذين يعانون من مقاومة الأنسولين. يمكن أيضًا تناول مكملات الخرفيش كعلاج مساعد وتكميلي جنبًا إلى جنب مع طرق علاج مرض السكري من النوع 2. يبدو أن أحد المركبات الموجودة في الخرفيش يعمل بشكل مشابه للأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري من النوع 2، حيث يحسن حساسية الأنسولين ويخفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم.