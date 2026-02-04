اطّلع على بالفيديو.. هدف هافيرتز الغدار مع أرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:15 صباحاً - حجز فريق أرسنال بطاقة التأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعدما أطاح بنظيره تشيلسي من الدور نصف النهائي، بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

ملخص مباره ارسنال ضد تشيلسي

وحسم أرسنال مواجهة الإياب التي أقيمت على ملعب الإمارات، بالفوز بهدف دون رد، في مباراة فرض خلالها الجانرز سيطرته على مجريات اللعب في أغلب الفترات.

وشهدت الدقائق الأخيرة مطالبة لاعبي أرسنال بركلة جزاء لصالح جابرييل مارتينيلي بعد تدخل من تشالوباه داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

هدف هافيرتز مع أرسنال ضد تشيلسي

جاء هدف أرسنال الوحيد في المباراة في الدقيقة 90+7، بعدما نجح كاي هافيرتز في استغلال هجمة مرتدة سريعة وصلت له داخل منطقة الجزاء، لينفرد بحارس تشيلسي، ويتحلى بالهدوء ويراوغ الحارس بمهارة قبل أن يضع الكرة في الشباك الخالية.

وجاء ذلك سط فرحة كبيرة من لاعبي أرسنال وجماهير ملعب الإمارات، ليؤكد تفوق الجانرز ويقودهم رسميًا إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ماذا ينتظر آرسنال

ينتظر أرسنال التعرف على منافسه في النهائي، والذي سيتحدد من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل، المقرر إقامتها يوم الأربعاء على ملعب الاتحاد، علمًا بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز السيتي بنتيجة 2-0 على ملعب سان جيمس بارك.