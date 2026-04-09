فعاليات ”رعد – 2” تبدأ رسميًا.. تدريب مشترك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 09:33 مساءً - فعاليات التدريب العسكري المشترك بين كلاً من مصر وباكستان التي جاءت تحت اسم رعد – 2، انطلقت باشتراك عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، في ميادين التدريب القتالي للقوات الخاصة بدولة "باكستان"، وتستمر فعاليات التدريب لعدة أيام، حيث يتضمن برنامجاً تدريبياً مكثفاً يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المشاركة.

تدريب مشترك مصري باكستاني تحت اسم "رعد – 2"

يشمل التدريب تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة التدريبية المشتركة التي تم تصميمها وفق أهداف محددة، تتعلق بالمهام العملياتية المتقدمة للقوات الخاصة، بالإضافة إلى سيناريوهات مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات التكتيكية بين الجانبين.

ويعمل التدريب على توحيد المفاهيم العملياتية، وصقل مهارات عناصر القوات، وتحقيق التكامل والتجانس بين الوحدات المشاركة، بما يعزز القدرة على العمل المشترك في العمليات المستقبلية على مختلف المستويات.

القوات المسلحة المصرية تجري تدريبات مشتركة مع نظيراتها من الدول

يأتي هذا التدريب في إطار خطط القوات المسلحة المصرية لإجراء تدريبات مشتركة مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف دعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجالات العمليات الخاصة، والتخطيط الاستراتيجي، والتكتيكات الميدانية.

كما يعكس هذا التدريب حرص البلدين على تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير القدرات العسكرية لمواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف.

الغرض من التدريب المشترك المصري الباكستاني

يسهم التدريب أيضاً في رفع مستوى التنسيق بين القوات المشاركة، وتقديم نماذج تدريبية حديثة في مجالات القتال البرمائي، والمهمات الليلية، والتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى تطوير أساليب التخطيط والتنفيذ الميداني للعمليات المشتركة.

ويشهد التدريب مشاركة خبراء عسكريين من كلا الجانبين لتقديم الإشراف الفني وتبادل أفضل الممارسات التكتيكية، بما يضمن تحقيق أهداف التدريب بدقة وفعالية عالية.