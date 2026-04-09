أخبار اليمن : 203 شهداء و1000 مصاب في لبنان

203 شهداء و1000 مصاب في لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلي يوم أمس إلى 203 شهداء، وأكثر من ألف مصاب.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان -منذ 2 مارس الماضي- بلغ 1739 شهيداً و5873 مصابا.

وأكد الدفاع المدني في جنوب لبنان في تصريح صحفي اليوم، أن "غارتين إسرائيليتين على بلدتي الزراية والعباسية خلفت 17 شهيدا".

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الخميس يومحداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد شنت أمس موجة غارات غير مسبوقة مستهدفة نحو 100 موقع في بيروت وضواحيها وجبل لبنان والبقاع والجنوب.