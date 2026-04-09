سمير فرج: نتنياهو الوحيد الذي يريد الحرب وحكمة الخليج أنقذت المنطقة من حادث كبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 10:31 مساءً - أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، استبعاده لاندلاع حرب إقليمية شاملة في المنطقة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية وإيران تسعيان للتهدئة والسلام الفوري، بينما يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحيداً في رغبته باستمرار إشعال فتيل الحرب، وكشف كواليس ليلة "حبس الأنفاس" التي عاشها العالم ترقباً لضربة عسكرية، مشيداً بالجهود الدبلوماسية المصرية والدور الحكيم لدول الخليج في احتواء الأزمة.

نتنياهو يغرد وحيداً في رغبته باستمرار الحرب

وأوضح اللواء سمير فرج، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه لا يزال مقتنعاً بعدم وقوع حرب شاملة، مبرراً ذلك بأن الرئيس الأمريكي وإيران يريدان "اتفاقية سلام بالأمس قبل اليوم"، وأن الشخص الوحيد في العالم الذي يسعى لاستمرار هذه الحرب هو نتنياهو.

وأشار فرج إلى الترقب العالمي ليلة الأزمة، حيث انتظر الجميع بخوف الضربة المحتملة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الرابعة فجراً بتوقيت المنطقة)، وهو ما جعل الجميع في حالة استنفار حتى الصباح، متوقعين حدوث سيناريو "حافة الهاوية".

جهود دبلوماسية مكثفة بقيادة مصرية

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشف فرج عن جهود حثيثة بذلتها الوفود المصرية والباكستانية والتركية لاحتواء الموقف. ورغم الإشادة الأمريكية العلنية بجهود باكستان، شدد فرج على الدور المحوري الذي لعبته مصر وتركيا في تهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة نحو المجهول.

وتطرق فرج إلى الملف اللبناني المتشعب، موضحاً أن التواصل المصري الوحيد مع "حزب الله" كان بهدف حماية لبنان وإيقاف الضربات الإسرائيلية المدمرة. وأكد أن زيارة وزير الخارجية المصري للبنان جاءت لتأكيد التضامن الكامل، مع التشديد على الموقف المصري الثابت برفض وجود "قوتين عسكريتين في دولة واحدة".

حكمة دول الخليج منعت اندلاع "حرب إقليمية"

ووصف اللواء سمير فرج استهداف إيران لدول الخليج بأنه "الغلطة الرئيسية" لطهران في هذه الحرب، مبيناً أن الهجمات لم تستهدف قواعد عسكرية فحسب، بل طالت بنى تحتية حيوية مثل محطات التحلية ومحطات الكهرباء في الكويت باستخدام صواريخ باليستية موجهة بنظام "GPS".

وأشاد فرج بالموقف التاريخي لدول الخليج، مؤكداً أن قرارها بعدم الرد العسكري (عدم إطلاق رصاصة واحدة) ورفضها منذ اليوم الأول استخدام القواعد الأمريكية على أراضيها لضرب إيران، كان قراراً حكيماً جنب المنطقة ويلات "حرب إقليمية" طاحنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على الموقف المصري الداعم لأمن الخليج، مذكراً بمقولة القيادة السياسية المصرية بأن "أمن الخليج من أمن مصر".