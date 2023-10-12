انت الان تتابع خبر المعجزة التي أخفتها أمريكا عن العالم كافة.. وضعوا كاميرا في قبر الرئيس الراحل صدام حسين أثناء دفنه وبعد 4 ساعات حدثت مفاجأة كبرى لم تكن بالحسبان أصابتهم بالجنون ولم يجدوا لها تفسيرا علمي حتى اليوم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد مرور أكثر من 16 عامًا على وفاة الرئيس العراقي السابق "صدام حسين"، يستمر الحديث عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر. وفي الأيام الأخيرة، تمت إعادة نشر رواية تتحدث عن وضع كاميرا من قبل أحد الأمريكيين في قبر صدام حسين أثناء دفنه لمشاهدة ما سيحدث له في القبر. ولكن المفاجأة التي واجهها في اليوم الثاني أصابته بالصدمة ودفعته للهروب إلى بلاده، حسبما ذكر في الفيديو الذي نشرته قناة "لولو 7" على منصة يوتيوب.