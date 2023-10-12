انت الان تتابع خبر قفزة مرعبة للدولار الامريكي امام الجنية المصري تثير رعب المواطنين وتصدم حتى السوق السوداء.. هل ينتظر الجنية تعويم جديد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.99 جنيه للبيع، و 32.84 جنيه للشراءسعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.36 جنيه للبيع، و38.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.22 جنيه للبيع، و99.77 جنيه للشراء .