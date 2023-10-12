انت الان تتابع خبر زوجها مدرس لكن ما عندوش طولة بال .. أجبرها على الخروج للشارع منتصف الليل بملابس فاضحة لممارسة هذا الشيء.. لن تتخيل كيف انتقمت منه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - «الرجل اللى مش بيحافظ على مراته وعياله ميستاهلش إنهم يعيشوا معاه».. هكذا قالت ربة منزل أمام محكمة الأسرة، عبر دعوى خلع أقامتها ضد زوجها.

وذكرت المدعية، في صحيقة الدعوى، أنها تعيش مأساة حقيقية مع زوج لا يعرف الأصول أو التعامل مع زوجته وأبنائه، ورغم أنه معلم أجيال.

وقالت: «اعتدى على بالضرب وطردنى في الشارع، في منتصف الليل، بملابس النوم أنا وأبناءه الثلاثة، فلم يراع حرمه بيت ولا زوجة».وتابعت: «تزوجت منذ 12 عاما من مدرس زواجا تقليديا، وأنجبت منه 3 أطفال، 10سنوات و8 سنوات و6 سنوات» وكان يعامل أولاده بقسوة ويقلل من شأنهم أمام الأقارب والجيران، ما جعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم، إضافة إلى معاملتى أسوأ معاملة»

وأضافت المدعية: «فى البداية تحملت ما ارتكبه في حقى من أجل أبنائى، لكننى أخطأت عندما عشت معه هذه السنوات، ومع زيادة تطاوله على قررت الانفصال وطلبت منه الطلاق بعد أن طردنى في منتصف الليل، ورفض تطليقى قائلا: «بينى وبينك المحاكم»، إضافة إلى رفضه الإنفاق علىّ وحرمان أطفاله من كل شىء».وقالت المدعية: «زوجى بيعمل حساب لوالدته، ففى بداية التشاجر معى طلبت منها التدخل حتى لا تتفاقم المشاكل، إلا أنها وقفت بجانب ابنها واتهمتنى بأننى سبب في إصابة ابنها بالعصبية».تحتوي الثوم على مركبات كبريتية تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز عمل الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد تناول الثوم في تخفيف الانتفاخ والغازات والحموضة المعوية. كما أنه يعزز إفراز الصفراء المرارية التي تساعد في هضم الدهون وتحسين عملية الهضم بشكل عام.

11- الوقاية من تشير الدراسات إلى أن الثوم قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان المعدة. يحتوي الثوم على مركبات كيميائية تساعد في تقليل تكون الخلايا السرطانية وتثبيط نموها. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل تأثيرات الجذور الحرة التي قد تسبب الأضرار الخلوية وتساهم في تطور السرطان.

12- تحسين الأداء الرياضة

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الثوم يمكن أن يحسن الأداء الرياضي والقدرة على التحمل. يعزز الثوم تدفق الدم ويزيد من مستوى الأكسجين في الدم، مما يعزز قدرة الجسم على تحمل التمارين الشاقة وتحسين الأداء العا

13- تحسين الذاكرة والتركيز

تشير الدراسات إلى أن الثوم قد يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز. يحتوي الثوم على مركبات تساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز الوظائف العقلية. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الدماغ من التلف الخلوي وتعزيز صحة الأعصا

14- تقوية العظام

تحتوي الثوم على مركبات كيميائية تساعد في تقوية العظام والحفاظ على صحتها. يحتوي الثوم على الكبريت والكالسيوم والفوسفور والفيتامينات التي تساعد في بناء وتقوية العظام وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام

15- تحسين الجمال والبشرة

تحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل تأثيرات الشيخوخة وتحسين صحة الجلد. يمكن استخدام الثوم محليًا لعلاج حب الشباب والبثور والتهاب الجلد وتفتيح لون البشرة. كما يمكن استخدامه كمكون في العديد من منتجات العناية بالبشرة لتحسين مظهر البشرة ومكافحة التجاعيد والتصبغا

يعتبر الثوم من الأطعمة الصحية التي تعمل على تحفيز واسترخاء الجهاز الهضمي. فهو يحتوي على مركبات طبيعية تعزز عملية الهضم وتساعد على هضم الطعام بشكل أفضل. كما يمكن للثوم أن يمنع انسداد المعدة من إفرازات البنكرياس والأمعاء التي تلعب دورًا هامًا في عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الثوم من الأطعمة المفيدة لصحة الكبد. فهو يساعد في تنقية الكبد من السموم والفضلات التي يتعرض لها يوميًا. كما يحمي الثوم الكبد من التلف ويعزز وظائفه الطبيعية.

لا تقتصر فوائد الثوم على الجهاز الهضمي والكبد فقط، بل يعتبر أيضًا من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية. فهو يحتوي على مركبات تساعد في قتل البكتيريا الضارة والفطريات والفيروسات. كما يعزز الثوم جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض. إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لتحسين صحتك الهضمية وحماية كبدك، فإن تناول الثوم بانتظام قد يكون الحل المثالي. قم بإضافة الثوم إلى وجباتك اليومية أو يمكنك تناوله على شكل مكمل غذائي. استمتع بفوائد الثوم الصحية واحصل على جسم قوي وصحي.

.تشير الدراسات إلى أن الثوم قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان المعدة. يحتوي الثوم على مركبات كيميائية تساعد في تقليل تكون الخلايا السرطانية وتثبيط نموها. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل تأثيرات الجذور الحرة التي قد تسبب الأضرار الخلوية وتساهم في تطور السرطان.

12- تحسين الأداء الرياضي

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الثوم يمكن أن يحسن الأداء الرياضي والقدرة على التحمل. يعزز الثوم تدفق الدم ويزيد من مستوى الأكسجين في الدم، مما يعزز قدرة الجسم على تحمل التمارين الشاقة وتحسين الأداء العام.

13- تحسين الذاكرة تشير الدراسات إلى أن الثوم قد يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز. يحتوي الثوم على مركبات تساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز الوظائف العقلية. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الدماغ من التلف الخلوي وتعزيز صحة الأعصاب.

14- تقوية العظ

تحتوي الثوم على مركبات كيميائية تساعد في تقوية العظام والحفاظ على صحتها. يحتوي الثوم على الكبريت والكالسيوم والفوسفور والفيتامينات التي تساعد في بناء وتقوية العظام وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظا

15- تحسين الجمال والبش

تحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل تأثيرات الشيخوخة وتحسين صحة الجلد. يمكن استخدام الثوم محليًا لعلاج حب الشباب والبثور والتهاب الجلد وتفتيح لون البشرة. كما يمكن استخدامه كمكون في العديد من منتجات العناية بالبشرة لتحسين مظهر البشرة ومكافحة التجاعيد والتصبغا

يعتبر الثوم من الأطعمة الصحية التي تعمل على تحفيز واسترخاء الجهاز الهضمي. فهو يحتوي على مركبات طبيعية تعزز عملية الهضم وتساعد على هضم الطعام بشكل أفضل. كما يمكن للثوم أن يمنع انسداد المعدة من إفرازات البنكرياس والأمعاء التي تلعب دورًا هامًا في عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الثوم من الأطعمة المفيدة لصحة الكبد. فهو يساعد في تنقية الكبد من السموم والفضلات التي يتعرض لها يوميًا. كما يحمي الثوم الكبد من التلف ويعزز وظائفه الطبيعية. لا تقتصر فوائد الثوم على الجهاز الهضمي والكبد فقط، بل يعتبر أيضًا من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية. فهو يحتوي على مركبات تساعد في قتل البكتيريا الضارة والفطريات والفيروسات. كما يعزز الثوم جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض. إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لتحسين صحتك الهضمية وحماية كبدك، فإن تناول الثوم بانتظام قد يكون الحل المثالي. قم بإضافة الثوم إلى وجباتك اليومية أو يمكنك تناوله على شكل مكمل غذائي. استمتع بفوائد الثوم الصحية واحصل على جسم قوي وصحي.ت.رةم.ام