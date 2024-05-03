انت الأن تتابع خبر "سيدة الأعشاب الطبيعية".. بذور عشبة جبارة تنظف القولون من البراز المتحجر في دقائق معدودة بإعجاز رباني ودون الحاجة للطبيب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الطرق المستخدمة لتنظيف القولون، إذ يمكنك شراء منتج لتطهير القولون، أو يمكنك الحصول على حقنة القولون الخاصة التي تؤدي هذه الوظيفة لكن من الممكن أيضًا أن تقوم بهذه العملية في المنزل وبطرق بسيطة للحفاظ على صحة القولون.نقدم لكم اليوم طريقة تنظيف القولون بالاعشاب الطبيعية، حيث أن القولون هو جزء هام من الجهاز الهضمي، وهو عبارة عن أنبوب عضلي يبلغ ستة أقدام، وهو الذي يقوم بالربط بين المستقيم والأمعاء الدقيقة.

والقولون له أجزاء عديدة فهو يحتوي على القولون الصاعد ويوجد بالجهة اليمنى، القولون النازل ويوجد بالجهة اليسرى، الأعور القولون السيني.

وله دور هام في كل الجهاز الهضمي، لأن القولون هو المسؤول عن امتصاص ما يتبقى من ماء وغذاء، ويكمل عمليات الهضم المختلفة، بعد أن يحصل الجسم على ما يحتاج إليه من عناصر أساسية، وهو الذي يساعد الجسم في النهاية على أن يتخلص من أي فضلات من خلال تمرير تلك الفضلات إلى المستقيم.

لذلك يحتاج القولون دائمًا إلى عملية تنظيف لكي يقوم بمهامه على أكمل وجه، وسوف نتحدث في هذا الموضوع عن كيفية تنظيف القولون بالاعشاب الطبيعية وكذلك المواد الغذائية.

السنا

إن طريقة تنظيف القولون من خلال استخدام أي أعشاب طبيعية، الفكرة الأساسية لها هي إفراغ ما في القولون من فضلات قد لا تكون قد خرجت خلال عملية التبرز، أما بالنسبة لعشبة السنا فهي عشبة لها مفعول قوي وسريع عندما يقوم الإنسان باستخدامها.

لأنها مليّن طبيعي يحفز الحركة الدودية التي تقوم بها الأمعاء، لنقل الفضلات من القولون إلى المستقيم، للقيام بعملية الإخراج، والسنا نبات عشبي لابد وأن يتم استخدامه تحت الإشراف الطبي، لأن له آثار جانبية أشهرها على الإطلاق الشعور بالغثيان، وقد استخدمها القدماء من خلال تحضيرها مثلما يتم تحضير الشاي.

لكن من الأفضل عند تحضير هذه العشبة أن يتم إضافة قرفة أو جنزبيل، حتى يستطيع الإنسان تناولها، لأنها ذات مذاق منفّر.

الليمون أهم وسائل تنظيف القولون بالاعشاب الطبيعية

يتم استخدام الليمون في تنظيف القولون من خلال عمل عصير طازج طبيعي، يتم إضافته إلى ماء فاتر ووضع عسل نحل من أجل التحلية، ورشة قليلة من ملح، ثم تحريك هذا المزيج جيدًا ويتم تناوله مرة واحدة، ومن الأفضل أن يتناول الإنسان هذا المزيج على الريق وقبل تناول الطعام.

أعشاب الدردار الأحمر

هذه الأعشاب تعتبر من الأعشاب النادرة، والتي لها دور مزدوج، حيث أنها تستطيع أن تعالج الإسهال الحاد، وكذلك الإمساك المزمن، حيث لها خواص فعّالة جدًا في تقديم التهدئة المناسبة لبطانة المعدة، والقيام بتغليفها بغلاف رقيق حالة إصابتها بالحموضة.

كما أنها تستطيع أن تقوم بجعل البراز في حالة طبيعية دون أن يصاب بالقوام الغليظ وهو ما يسبب الإمساك، أو دون أن يتحول إلى الشكل السائل وهذا ما يسببه الإسهال، ولابد عند تناول هذه العشبة أن يقوم الإنسان بتناول كميات مضاعفة من الماء، لأنها لا تؤتي فاعليتها إلا من خلال الماء الوفير.

عشبة بذر الكتان

استخدم القدماء بذور الكتان لأنها غنية بعناصر غذائية كثيرة، فهي تحتوي على الأوميجا ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية والمعادن، لذلك لها فاعلية خاصة في التحفيز لعملية الامتصاص للماء من الأمعاء والمعدة.

كما أنها تقوم بتعزيز العملية الهضمية وتقلل بشكل كبير خطر إصابة الإنسان بسرطان القولون والمعدة، ولها قدرة فعالة على تنظيف القولون وتخلصه من الفضلات العالقة به، والتي قد لا تخرج في أثناء عملية التبرز.

عشبة حشيشة الزجاج

يُطلق عليها أيضًا نبات الطير، وهي نبات له مفعول سريع في القيام بتنظيف القولون وتخفيف أعراض الإمساك، بالإضافة إلى أنها تستطيع أن تحفز الحركة الأمعائية للقولون، فضلًا عن قيامها بطرد سموم الدم والقيام بتقوية العضلات الموجودة في المعدة والقولون، وهذا يعمل على اختفاء الإمساك المزمن، لأنها مليّن طبيعي للمعدة.

كيفية تنظيف القولون بعشبة الراوند

تُعد أعشاب الراوند من الأعشاب التي تم استخدامها كثيرًا في الطب الصيني القديم، لأنها تحتوي على مركبات هامة جدًا تقوم بتعزيز الحركة داخل المعدة وكذلك الأمعاء، ومن أهم هذه المركبات “انثراكينونات”، وكذلك وجود بعض المركبات التي تقلل من إصابة القولون بالالتهابات.

ويخفف من أعراض الإسهال المزعجة، ومن الهام أن تعلم عزيزي القارئ أن الراوند له أشكال عديدة لدى العطارين، فمنه البذور المجففة ومنه الكبسولات ومنه الأعشاب الطبيعية، وأهم ما يتميز به الراوند هو أنه تظهر نتائجه في أقل من ستة ساعات.

الألياف الطبيعية

من أهم المواد الطبيعية التي تقوم بتنظيف القولون، هي الألياف الطبيعية، والتي توجد بمواد غذائية كثيرة لعل أهمها البرتقال وأيضًا البامية، كل هذه الأطعمة تعمل على التحسين لحركة الأمعاء، ومن ثَم خروج البراز بشكل سهل وسلس.

مما يجعل الجسم يتخلص من كافة السموم الموجودة به، وكذلك تنظيف القولون، وتوجد الألياف في الخضروات الطازجة التي تتواجد في فصول السنة الأربعة، ومن أهم هذه الخضروات: الأفوكادو – المكسرات – التوت – التفاح – البازلاء – الخرشوف.

بذور الهندباء

تتميز تلك البذور بأن لها فوائد كثيرة ليس فقط لتطهير القولون وتخلصه من الفضلات، وإنما أيضًا لها فوائد علاجية كثيرة على الكبد واللوزتين وتحفيز الشهية، أما فيما يخص تطهير القولون، فهي تستطيع أن تخلص الأمعاء من فضلات البراز التي تتواجد بسبب حدوث الإمساك المزمن.

الجنزبيل من أهم طرق تنظيف القولون بالاعشاب الطبيعية

يستطيع الجنزبيل وخاصًة بذوره، أن يقوم بتطهير القولون وتخليصه من الانتفاخ والغازات، وإزالة المواد الضارة والسموم من داخله، وهناك عدة طرق لاستخدامه من أجل هذا الهدف، ولكن الطريقة المُثلى هي إضافة بعض الزنجبيل المطحون إلى الأطعمة، سواء كانت حلويات أو سلطة، ومن الممكن إضافته إلى الشاي.

أو من الممكن صنع مشروب جنزبيل منفردًا ويتم تحليته من خلال عسل النحل، لكن على المرضى الذين يعانون من مشاكل في المعدة الحرص الشديد عند تناول الجنزبيل، لأنه يعمل على تهييج الجدار الخارجي للمعدة، مما يهددها بالإصابة بقرحة المعدة.

عشبة الكاسكارا