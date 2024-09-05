تناول القهوة بهذه الطريقة وحول جسدك الى ماكينة حرق دهون جبارة. ستخسر 10 كيلو من وزنك في اسبوعين بدون رجيم او رياضه

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رياض - احمد صلاح - أوضحت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن القهوة تحتوي على الكافيين

، وهو منبه نفسي طبيعي،

يساعد في الصباح على البهجة ويحفز النشاط العقلي والجسدي. بحسب صحيفة "إزفيستيا".

خطر الإصابة بالسرطان

كما يمنع الكافيين تكون حصوات المرارة، ويقوي الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري. كما اتضح أنه يساعد في التغلب على الاكتئاب ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الجلد والثدي والبروستاتا".ويجب وفقا لها، الأخذ بالاعتبار أن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر. فقد يعاني البعض من الصداع والغثيان وسرعة ضربات القلب حتى بعد تناول كوب واحد فقط من القهوة. لذلك يمكن لكل شخص تحديد كمية الكافيين التي يمكنه تناولها تجريبيا، دون أن ينسى توصيات منظمة الصحة العالمية.

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