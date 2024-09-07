«مش هتقدري تشيليه من كثافته»... وصفة القرنفل وزيت الزيتون لتطويل الشعر 10 اضعاف حجمه الطبيعي... وصفة العرايس!

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رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من النساء للحصول على شعر طويل وكثيف، ويعتبر القرنفل من الحلول الطبيعية الفعالة في هذا المجال، حيث يساعد بشكل ملحوظ على تطويل الشعر، ملء الفراغات، وتقليل التساقط، مما يجعله خيارا مثاليا للنساء اللواتي يعانين من الشعر الخفيف، لتحضير وصفة فعالة باستخدام القرنفل، يمكن اتباع الخطوات التالية.

الوصفة السحرية لتكثيف الشعر بالقرنفل

يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الشعر من التلف وتعزيز صحته، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، والتي تقلل من تساقط الشعر، وبالمثل، يتميز الروزماري بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، مما يجعله مفيدا في مكافحة تساقط الشعر ومعالجة التهابات فروة الرأس، لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

1. حضري كوب من الزيت.

2. أضيفي خمس أغصان من الروزماري وعشر حبات من القرنفل إلى الزيت.

3. ضعي المزيج في إناء يمكن غلقه بإحكام.

4. اتركي الإناء في مكان مظلم لمدة أسبوعين.

5. بعد انتهاء الأسبوعين، قومي بتصفية الخليط.

كيفية استخدام الزيت

قبل الاستخدام، سخني كمية مناسبة من الزيت حتى يصبح دافئا، ثم دلكي فروة رأسك به، اتركي الزيت على شعرك لمدة ساعة تقريبا، ثم اغسليه جيدا بالشامبو والبلسم.

فوائد القرنفل للشعر