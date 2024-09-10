انت الأن تتابع خبر يحتوي على الكالسيوم وفيتامينG.. فوائد صحية للخس يجهلها الكثيرون والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُعدّ الخس من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تُساهم في تحسين جودة النوم،
تشمل هذه العناصر:
اللاكتوكاريوم:
- وهو مركب نباتي له خصائص مهدئة للأعصاب، ويُساعد على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم.
فيتامين ج:
- يُساعد على تنظيم إفراز هرمون الميلاتونين، وهو هرمون يُنظم دورة النوم والاستيقاظ.
الكالسيوم:
- يُساعد على استرخاء العضلات وتحسين نوعية النوم.
المغنيسيوم:
- يُساعد على تنظيم وظائف الجهاز العصبي وتحسين نوعية النوم.
الألياف:
- تُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يُساعد على تجنب الاستيقاظ ليلاً بسبب انخفاض سكر الدم.
البوتاسيوم:
- يُساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين نوعية النوم.
بالإضافة إلى هذه العناصر الغذائية، يُعدّ الخس مصدرًا غنيًا بالماء، مما يُساعد على منع الجفاف الذي قد يُؤدي إلى اضطرابات النوم.