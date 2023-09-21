السعودية تكشف بشرى سارة لجميع الموظفين والمتقاعدين : ستُصرف المرتبات بهذه الطريقة!

الرياض - محمد الاطلسي - في ختامِ جولةِ مفاوضات جديدة مع صنعاء، كشفت السعوديّة، الأربعاء، مصيرَ مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين اليمنيين.

وقال عبد الله آل هتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” الرسمية: “إن المرتبات ستُصرَفُ“، مؤكّـداً تحقيقَ المفاوضات التي احتضنتها الرياض بوساطة عمانية تقدُّمًا إيجابيًّا.

ولم يحدّد آل هتيلة موعدَ بدء عملية الصرف.

وكان وفدُ صنعاء غادر الرياض بعد 5 أَيَّـام من المفاوضات وسط تفاؤل الطرفين بنتائجَ إيجابية.

وتمحورت المفاوضاتُ حول عدة مِلفاتٍ، أبرزها الإنسانيةُ، وأهمُّها المرتبات.