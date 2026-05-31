بحضور وزراء ومحافظين.. "النواب" يواصل مناقشة موازنة 2026/2027 و4 لجان نوعية تكثف اجتماعاتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 05:18 مساءً - يواصل مجلس النواب مناقشة موازنة العام المالي الجديد (2026/2027) على مدار الأسبوع الجاري، حيث تشهد اللجان النوعية استدعاءً لعدد من الوزراء والمحافظين لمناقشة خطط التنمية وموازنات البرامج والأداء للفصل التشريعي الثالث ودور الانعقاد العادي الأول، وذلك وفقاً للبيان الصادر عن أمانة شؤون اللجان بإدارة السكرتارية التنفيذية والمتابعة.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها غدا الإثنين 1 يونيو في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بقاعة الاستماع رقم (4) بالدور الثاني، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بحضور المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، يليه اجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهراً لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعاتها في نفس اليوم بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية بعد الظهر بقاعة الاستماع رقم (6) بالدور الثالث، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الأداء الفعلي لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء 2 يونيو بقاعة الاستماع رقم (4) بالدور الثاني، حيث تبدأ في الحادية عشرة صباحاً بمناقشة موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ثم تجتمع في الثانية عشرة ظهراً لمناقشة موازنة هيئة الأبنية التعليمية، وتختتم لقاءاتها في الواحدة ظهراً بمناقشة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها يوم الأربعاء 3 يونيو بقاعة الاستماع رقم (4) بالدور الثاني، لتبدأ في الحادية عشرة صباحاً بمناقشة موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ثم تنتقل في الثانية عشرة ظهراً لمناقشة موازنة محافظتي القاهرة وسوهاج بحضور محافظي الإقليمين، وتستكمل في الواحدة ظهراً مناقشة موازنة محافظتي الإسكندرية الدقهلية بحضور محافظي الإقليمين أيضاً.

وتعقد لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعاتها يوم الأربعاء بقاعة الاستماع رقم (8) بالدور الثالث، بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً لمناقشة مشروعي ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الخاصة بقطاع الأعمال العام (الديوان عام ومركز المعلومات)، تليها مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن تضرر عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل والذين يقومون بالسداد رغم انعدام مديونيتهم.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعاتها يوم الأربعاء بقاعة الاستماع رقم (7) بالدور الثالث، بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وعلى مدار أربعة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية الخاصة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها يوم الخميس 4 يونيو بقاعة الاستماع رقم (4) بالدور الثاني، حيث تستهل في الحادية عشرة صباحاً مناقشة موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور وزير الاتصالات، يليه اجتماع في الثانية عشرة ظهراً لمناقشة موازنة الهيئة القومية للبريد، وتختتم أعمالها في الواحدة ظهراً بمناقشة موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.