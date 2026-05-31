رباعي التحكيم المصري ينطلق إلى الحلم العالمي للمشاركة في مونديال 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 05:18 مساءً - غادر رباعي التحكيم المصري المكلف بإدارة مباريات كأس العالم 2026، القاهرة متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الحدث الكروي الأكبر عالمياً، والذي يقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخباً وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، عبر ثلاث دول مستضيفة هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

ويضم الطاقم المصري كلاً من أمين عمر حكماً للساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكمين مساعدين، إلى جانب محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، في تأكيد جديد على المكانة المتميزة التي وصل إليها التحكيم المصري على الساحتين القارية والدولية.

 

ومن المقرر أن ينتظم الحكام المصريون في معسكر إعداد خاص بمدينة ميامي الأمريكية حتى 9 يونيو المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضمن البرنامج التحضيري للحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة.

 

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم حدثاً تاريخياً للتحكيم المصري، حيث تسجل للمرة الأولى مشاركة أربعة حكام مصريين في البطولة ذاتها، في إنجاز يعكس التطور الملحوظ الذي شهده التحكيم المصري خلال السنوات الأخيرة، والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

ويأتي اختيار الرباعي المصري للمشاركة في إدارة منافسات المونديال تتويجاً للحضور القوي والمستمر للحكام المصريين في مختلف البطولات والمحافل الدولية، بدعم ومساندة من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءتها على المستويات كافة.

 

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في نسختها الأكبر على الإطلاق، حيث تشهد إقامة 104 مباريات بمشاركة 48 منتخباً، موزعة على 16 مدينة مستضيفة، في نسخة استثنائية ينتظر أن تسجل العديد من الأرقام القياسية على المستويين الفني والتنظيمي.

