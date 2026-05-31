تصعيد مهم فى جنوب لبنان.. إسرائيل تهدد بموجة غارات واسعة وغير مسبوقة خلال الساعات القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 05:18 مساءً - أكدت القناة الـ 14 الإسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يتجهان نحو المصادقة على موجة غارات واسعة وغير مسبوقة في عموم لبنان خلال الساعات 24 القادمة.

وأوضحت القناة، أن التقديرات تشير إلى إصدار أوامر إخلاء لمئات آلاف المواطنين اللبنانيين، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.



وشهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان اليوم الأحد، تصعيدًا إسرائيليًا جديدًا تخلله توجيه إنذارات وإخلاءات قسرية لسكان عدد من القرى الواقعة جنوب نهر الزهراني، وسط استمرار الغارات الجوية على البلدات الجنوبية.

ما القرى التي تلقت إنذارات بالإخلاء؟

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية للإعلام، بأن الجيش الإسرائيلي أجرى اتصالات مباشرة بسكان بلدات المروانية والصرفند وأنصارية، حيث طالبهم بإخلاء منازلهم فورًا ؛ ما دفع خلايا الأزمة في تلك القرى إلى التحرك السريع لإجلاء الأهالي إلى مناطق أكثر أمانًا.

وفي السياق نفسه .. تلقى مركز الدفاع المدني اللبناني في البرغلية والخرايب وأنصارية اتصالًا من الجانب الإسرائيلي يطلب إبلاغ السكان بضرورة مغادرة البلدات والتوجه إلى مناطق آمنة شمالًا، بعيدًا عن منطقة جنوب الزهراني، حفاظًا على سلامتهم.