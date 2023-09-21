صور مسربة لسعوديات وهن يقمن بهذه الأعمال الصادمة لأول مرة في تاريخ السعودية (اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - استفادت 70 متدربة، من مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية في المرحلة الأولى بالتدريب التقني والمهني بالحدود الشمالية، في عرعر ومحافظتَيْ رفحاء وطريف.

وقالت إدارة التدريب التقني بالمنطقة: إن المبادرة انطلقت الشهر الماضي، لتنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع، واستفادت المتدربات من المبادرة لمعرفة الأعطال الفنية، وكيفية التعامل معها بصورة سليمة.

وأوضحت، أن المبادرة هدفت إلى معرفة أدوات السلامة والمعدات المستخدمة بالمركبات، وأنواع السوائل في السيارات، ونظام الفرامل، وبطانات الاحتكاك، وأنواع الإطارات، والدوائر الكهربائية، وبطارية السيارة والأنوار، إضافة إلى تطبيق عملي في فحص السوائل